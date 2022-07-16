高嘉瑜「反串」加入陳時中戰隊？　何志偉為她喊冤：不公平

▲何志偉（左）與高嘉瑜（右），示意圖非新聞內容。（資料照／翻攝何志偉臉書）



記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，其中立委高嘉瑜將擔任競總副主委和分區總督導，被國民黨參選人蔣萬安酸「總幹事可能要費心」。對此，高嘉瑜今（16日）不滿透過臉書開嗆，「萬安王子」民調原地踏步，還有閒情逸致對人酸言酸語；與高共事多年的立委何志偉也說，面對「藍綠白」圍攻對高來說不公平，期盼大家團結對外。

高嘉瑜今天透過臉書向蔣萬安嗆聲說，從5月25日國民黨提名到現在，蔣萬安的競選團隊架構端不出來，總幹事還不知道是誰，媒體上只看到公園跳舞、送花給婆婆媽媽、菜市場拜票的萬安王子竟然還有閒情逸致對別人酸言酸語，相較陳時中被提名到現在短短3天，競選團隊各就各位、政策小組立刻成立。

高嘉瑜諷刺說，「萬安王子」從2018年台北市長候選人丁守中落選到現在不知道準備了什麼？就算從被國民黨提名到現在也快5個月了，到現在連一個像樣有亮點的政見都看不到，看來「萬安王子」應該是覺得選舉就是砸重金找百萬級攝影師拍帥帥的王子形象照，再放個不知所云的數學符號就行了？難怪「萬安王子」民調到現在還在原地踏步，因為台北市民一直在進步，只有萬安王子還停留在1998年馬英九選台北市長那套，「我想萬安王子的總幹事也不用費心了！」

何志偉也到高嘉瑜個人臉書頁面下留言說，他要聲援高嘉瑜，雖然高嘉瑜過去立場未必與民進黨100%一致，而且在這個多元的政黨內，她不是唯一的一位，但是在這次陳時中公布競選團隊後，她遭受到很多網軍的謾罵，雖然有些是民進黨支持者，但也混雜不少國民黨支持者、民眾黨支持者，可以說是「藍綠白」圍攻，這對她來說，是非常不公平的事情。

何志偉直言，再怎麼樣，高嘉瑜在2020年的立委選舉是扎扎實實幫民進黨守下內湖南港區，但如果民進黨支持者不團結，而有分裂的情況，這對整體局勢也不會是好事，期盼大家可以團結一致對外。