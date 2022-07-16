指王必勝「技術官僚」　柯文哲：賴清德來做指揮官比較務實

▲衞褔部新任部長薛瑞元、新任次長兼防疫指揮官王必勝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

陳時中轉進台北市長選戰後，行政院15日宣布新任衛福部長由薛瑞元接掌，防疫指揮官一職則由升任衛福部次長的王必勝出任。對此，台北市長柯文哲直言，這樣的思維還是跟過去一樣，讓純粹技術官僚去做防疫，並點名副總統賴清德，指他幹過行政院長，「防疫、紓困、振興、轉型，應該用賴清德來做，會比較務實」。

柯文哲說，這是事後檢討，過去2年半的防疫，台灣在國家防疫戰略最大錯誤，新冠肺炎防疫分成防疫紓困振興轉型，4個部分，防疫，總不能感染人太多；紓困，疫情來了一定有很多社會支離破碎，變成弱勢，還是要紓困救濟；振興，反正GDP掉下去要怎麼把他拉上來。

柯文哲說，最重要的是轉型，過去2年半整個國家戰略，花在轉型的力氣太少。印度在疫情期間13億人口發電子身分證，逆勢作戰，當然台北也很努力做，酷課雲利用疫情，台北遠距教學、無現金交易、校園E化，趁機建立，酷課雲做好前4年大家都不想用，等到疫情來他不得不用，所以點閱率接近1億，危機就是轉機。

「用這標準回看我們這2年半。」柯文哲說，如果台北市的防疫指揮官是衛生局長，而且還不是知識水準很高的衛生局長，一般比較政策性的人物，來當台北的防疫指揮官，會怎麼樣？學校要不要停課，公車要補助多少，這是衛生局長能處理的嗎？

柯文哲直言，過去2年辦台灣在防疫系統指揮上最大戰略錯誤，就是防疫紓困振興轉型，結果我們只有防疫，沒有去處理整個國家轉型問題，今天陳時中下、王必勝上，戰略思維還是跟過去一樣，讓一個純粹技術官僚去做防疫。

「紓困振興轉型涉及國家層面。」柯文哲舉例，邊境解封是衛福部可以單獨決定嗎？涉及外交部、經濟部、國發院甚至國安局，邏輯思維不是一個衛福部長甚至比衛福部更小的、純粹醫院行政思為去處理的，國家戰略已經錯誤，沒有利用這次調整，當然台灣韌性社會，政府不行民間很強，每次還是挨得過去。

柯文哲也點名，賴清德幹過行政院長，防疫、紓困、振興、轉型，應該用賴清德來做，會比較務實，如果純粹只處理防疫，王必勝可以；但要處理後面紓困、政經、轉型，那就有問題。