還無3+11會議記錄！陳時中先找范雲入競辦　她諷：這就是負責方式

▲徐巧芯酸陳時中找范雲進入競選團隊。（合成圖／翻攝自徐巧芯臉書、記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中16日上午曝光競選總部政策小組5位幹部，其中包括立委范雲。對此，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書表示，陳時中的競選團隊找了范雲，3+11的會議記錄呢？

徐巧芯指出，去年疫情的破口大多人都認為3+11政策是其中一個主因，而范雲就是為了這個政策開協調會的人。陳時中當時為此事不斷護航，至今沒有人看過會議記錄，沒有人知道真相，而他要來選台北市，竟然找了最不恰當的范雲進入競選團隊。

徐巧芯說，其實陳時中不是第一天護航范雲、3+11政策，以下列出2021年時間表：「5/3 陳時中：3+11並非錯誤政策。5/9 3+11改成5+9。5/28 甩鍋給陳宗彥說是他決策的。5/29 陳時中：政策都是『我負責』。6/2 沒會議記錄監委要查，說請見諒。6/11 陳時中動怒，『3+11我已經負責』。7/5 李秉穎坦承專家會議從未討論3+11。7/7 陳時中『我會負起最後責任』。」

「結果陳時中負責的方式，就是找當事人范雲加入競選團隊。」徐巧芯反諷，「3+11=0」，真是時中負責，時中可愛，「喔對了，這個人事發布案，第一個留言的就是焦糖說這是『黃金陣容』，真的是夢幻組合」。