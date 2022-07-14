防疫表現打幾分？陳時中自認有及格、駁斥落跑質疑

記者陳家祥／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，14日在院會中請辭，卸下衛福部長與防疫指揮官工作。針對領導防疫2年多來的成績打幾分？陳時中表示，打分數是要由別人來打，「我自認有及格，但分數多少要由大家來做公評」。

至於落跑的質疑，陳時中說，沒有所謂落跑，我是政務官，政務是隨著任務任命來執行相關任務，我在職每一天兢兢業業完成相關業務，業務讓大家熟稔，指揮中心因應疫情變化跟組織改變，我非常有信心無論誰接，都可以持續把防疫做好，沒有落跑的問題，這是隨長官任命而來而去。