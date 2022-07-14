批陳時中「類切割」焦糖　鄭麗文：他當市長大家自求多福

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者蔡佩珈／台北報導

日前傳出「焦糖哥哥」陳嘉行負責操盤民進黨台北市長參選人陳時中網路團隊，陳時中14日回應「誰是操盤手？沒有這樣情況」。國民黨立委鄭麗文透過臉書發文表示，陳嘉行平時常用意識形態進行政治操作，因而獲得陳時中重用。面對媒體詢問跟內部質疑，陳時中卻選擇「類切割」，不承認陳嘉行是自己的操盤手。她感嘆，這種人當選台北市長，大家可要自求多福。

鄭麗文表示，陳時中正式請辭衛福部長參選台北市長 ，沒想到選戰網路部門找來陳嘉行，不僅沒替老闆刷一波好感度，反而提升滿滿仇恨值，甚至連民進黨內部，以及網軍都有反對聲浪，陳時中「引鬼進門開藥單」怨聲四起。

鄭麗文表示，不只如此，陳嘉行身為台北市首長參選人網路部建構者，第1天打新北市健身房，是什麼邏輯？原來是因為館長不挺陳時中，就在社群平台煽動支持者抵制成吉思汗健身俱樂部。她質疑，台灣言論自由在哪裡？難道民進黨還要用網軍潑髒水的手段打選戰？

鄭麗文進一步說，焦糖過去多次在網路上引發爭議話題，亦曾在網路上發表高論，認為判斷「中共內鬼」的方式是「看誰一搭一唱要求普篩」，屢屢用意識形態 進行政治操作。陳嘉行之前為了合理普篩，只好創出「類普篩」、「愛心普篩」名詞，怪不得能獲得陳時中重用。

鄭麗文質疑，針對陳嘉行操盤網路團隊的消息，陳時中回應「誰是操盤手，沒有這樣的情況」，是否不敢承認自己的網路部跟網軍沒兩樣？或是不想讓陳嘉行破壞自己殘存的專業形象？面對幕僚的網軍式攻擊，陳時中卻說「沒有這樣的情況」，霸凌批評的聲音，難道不是網路空戰？只好類切割。

鄭麗文認為，陳時中不只在防疫上甩鍋卸責，導致地方政府疲於奔命，剛宣布參選便爭議連連，更重新定義自由業，現在自己的團隊備受質疑，也用同樣方式切割，這樣子的人若當選台北市長，大家可要自求多福。