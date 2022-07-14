　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「5分鐘花12年」金門大橋10月通車　政院：敬佩台灣營造業「不服輸」

▲▼ 交通部視察金門大橋 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大橋 。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

連結大、小金門的金門大橋預計在10月中旬通車，交通部14日在行政院會報告金門大橋已進入完工階段，橋樑結構預計7月22日合龍。行政院發言人羅秉成說，特別感謝得標廠商即使初期資金有困難，依然勇敢承擔，如今金門大橋即將完工，台灣營造業不服輸的精神，令人敬佩。

針對金門大橋執行情形，交通部高公局長趙興華說明，截至今年6月30日為止，土目標基樁、基礎、墩柱、橋塔皆已完成，箱型樑則已完成95%以上，路面、護欄等工項正進行當中。交控設備均已製造完成，配合土目標進場安裝施工。

趙興華表示，金門大橋橋樑結構已全部完工，瀝青路面鋪築、伸縮縫安裝、標線標誌、燈光照明等工項則未完成。金門大橋土建標上部結構全線將於7月22日合龍、土建與交控標將在9月底達通車標準，10月上旬通車勘驗、10月中旬開放通車。

交通部則指出，金門大橋工程有「海象變化劇烈」、「海底花崗岩地質特殊，基樁施工困難」、「墩柱高粱穗心造型，線型變化施工不易」、「高空結塊吊裝作業控制不易」等4大困難。

交通部解釋，金門大橋工址位於水深23公尺之金門水道，每日潮差最大6公尺及強勁海流每秒1.4公尺，東北季風盛行時平均風速高達8級、瞬間陣風10級，夏季則盛行西南湧浪，低溫、強風大浪，增添大橋施工之艱辛及對施工人員體力嚴酷考驗。

交通部表示，而海底堅硬花崗岩地質及傾斜岩盤，使海中基樁鑽掘過程容易造成坍孔、鑽頭磨損嚴重及鑽桿損壞，沈潛於海中的鋼箱圍堰，則日夜受最大5000噸浮力及海浪反覆衝擊。而主橋高粱穗心橋墩造型多變，以及上構預鑄節塊於40公尺高空精密接合等，也是金門大橋工程的挑戰。

交通部表示，面對金門大橋種種技術挑戰及艱難，施工團隊皆以堅定信心積極應對也逐步解決各項問題。金門大橋已邁向完工通車階段，目前工地仍在積極趕工，將如期如質達成完工通車目標。

羅秉成表示，金門大橋與前標廠商解約後，曾使國內各界對工程信心不足，以致2016年底重新發包。儘管得標廠商初期資金取得困難，仍舊沒有放棄，將工程完成，台灣營造業堅持到底、不服輸的精神，十分令人敬佩。

金門大橋為國內第1座大規模跨海大橋，地處金門本島及烈嶼之間，全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上，以百年大橋年限設計。由交通部指派專業工程機關高速公路局，協助金門縣政府辦理金門大橋建設計畫，完工後可穩定陸運運輸，並串聯大、小金門主要公路系統，將大、小金門聯結成一完整區域，並帶動地方整體繁榮與進步及促進觀光產業，為我國近年重要大型公共建設。

▼交通部向行政院會報告金門大橋施工進度。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

▲▼交通部向行政院會報告金門大橋施工進度。（圖／行政院提供）

▲▼交通部向行政院會報告金門大橋施工進度。（圖／行政院提供）

▲▼交通部向行政院會報告金門大橋施工進度。（圖／行政院提供）▲▼交通部向行政院會報告金門大橋施工進度。（圖／行政院提供）

▲▼交通部向行政院會報告金門大橋施工進度。（圖／行政院提供）

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
朱俐靜《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌
國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝
強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人
黃嘉千婚變「意外被掀財務狀況」！人妻看完苦勸中肯6字：她真有
快訊／雨彈開炸！　5縣市大雨特報
「綠水鬼」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯
快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區下午停電
台首大全面停招　學生「心情錯愕、氣憤」：剛考上研究生無法轉學
快訊／夢想家、領航猿驚天交易！　3球星轉隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

仍有衛福部長身分　陳時中：私人、選戰行程會請假

他揭「仇恨值」成陳時中選戰關鍵　點民進黨選情2大「不安定因素」

「5分鐘花12年」金門大橋10月通車　政院：敬佩台灣營造業「不服輸」

卸指揮官拚市長選戰　陳時中：仍掛心、也關心指揮中心

強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人

快訊／陳時中打臉「焦糖哥哥操盤網路」　招手歡迎年輕人助拳

不甩深藍怒火？朱立倫擬8月赴日參加安倍國葬　他證實內部規劃中

防疫表現打幾分？陳時中自認有及格、駁斥落跑質疑

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

仍有衛福部長身分　陳時中：私人、選戰行程會請假

他揭「仇恨值」成陳時中選戰關鍵　點民進黨選情2大「不安定因素」

「5分鐘花12年」金門大橋10月通車　政院：敬佩台灣營造業「不服輸」

卸指揮官拚市長選戰　陳時中：仍掛心、也關心指揮中心

強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人

快訊／陳時中打臉「焦糖哥哥操盤網路」　招手歡迎年輕人助拳

不甩深藍怒火？朱立倫擬8月赴日參加安倍國葬　他證實內部規劃中

防疫表現打幾分？陳時中自認有及格、駁斥落跑質疑

南湖東峰山頂名牌倒了！太管處曝真正原因　將儘速前往修復

曼秀雷敦「公益限定版」愛心無限銅板價　每個都想收藏

評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

《禹英禑》真實人物！她4歲才會說話　佛羅里達首位自閉症律師

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中文限定特典公開…主題便當套組超萌

劉德海／安倍主導印太政經同盟　及早因應台日關係變化

朱俐靜癌逝...《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

政治熱門新聞

陳時中今辭衛福部長　內定薛瑞元接任

周玉蔻怒了！　狠嗆「焦糖哥哥」先好好讀書

淡水蔡依林有對手！　「龜山蔡依林」出來選了

「焦糖哥哥」操刀陳時中社群　他曝綠營基層炸鍋「恐撐不過24小時」

ET民調／綠營支持者歸隊！陳時中民調回溫　和蔣萬安差距僅剩5.3%

國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵嘆：悲哀

蔡炳坤被攻擊喝酒才中風　真相曝光

桃園市長最新民調！林智堅遭張善政超車

爭取戰桃園失利　鄭寶清掛「信賴」看板惹議

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

烈嶼駐軍槍殺越南難民　監院促請研擬上訴

快訊／辭衛福部長參戰北市　立委曝光「陳時中10大金句」

張善政揭林智堅論文2疑點：誠信更重要

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

更多熱門

相關新聞

卸指揮官拚市長選戰　陳時中：仍掛心、也關心指揮中心

卸指揮官拚市長選戰　陳時中：仍掛心、也關心指揮中心

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，14日在院會中請辭，卸下衛福部長與防疫指揮官工作。陳時中表示，辭呈已經提出，剩下就看蘇院長的安排，他會遵照程序辦理；陳也說，防疫團隊跟社會已磨合2年多，「離開指揮中心我仍會掛心、也會關心，但我充分有信心，他們會把事情做好」。

金門當兵砲彈撿回家　一放50年嚇壞妻

金門當兵砲彈撿回家　一放50年嚇壞妻

烈嶼駐軍槍殺越南難民　監院促請研擬上訴

烈嶼駐軍槍殺越南難民　監院促請研擬上訴

誰來接衛福部長？　行政院：陳時中請辭獲准後適時公布

誰來接衛福部長？　行政院：陳時中請辭獲准後適時公布

35噸級巡防艇報到！有助打擊金門海域不法　

35噸級巡防艇報到！有助打擊金門海域不法　

關鍵字：

金門金門大橋羅秉成高公局

讀者迴響

熱門新聞

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面