「5分鐘花12年」金門大橋10月通車　政院：敬佩台灣營造業「不服輸」

▲金門大橋 。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

連結大、小金門的金門大橋預計在10月中旬通車，交通部14日在行政院會報告金門大橋已進入完工階段，橋樑結構預計7月22日合龍。行政院發言人羅秉成說，特別感謝得標廠商即使初期資金有困難，依然勇敢承擔，如今金門大橋即將完工，台灣營造業不服輸的精神，令人敬佩。

針對金門大橋執行情形，交通部高公局長趙興華說明，截至今年6月30日為止，土目標基樁、基礎、墩柱、橋塔皆已完成，箱型樑則已完成95%以上，路面、護欄等工項正進行當中。交控設備均已製造完成，配合土目標進場安裝施工。

趙興華表示，金門大橋橋樑結構已全部完工，瀝青路面鋪築、伸縮縫安裝、標線標誌、燈光照明等工項則未完成。金門大橋土建標上部結構全線將於7月22日合龍、土建與交控標將在9月底達通車標準，10月上旬通車勘驗、10月中旬開放通車。

交通部則指出，金門大橋工程有「海象變化劇烈」、「海底花崗岩地質特殊，基樁施工困難」、「墩柱高粱穗心造型，線型變化施工不易」、「高空結塊吊裝作業控制不易」等4大困難。

交通部解釋，金門大橋工址位於水深23公尺之金門水道，每日潮差最大6公尺及強勁海流每秒1.4公尺，東北季風盛行時平均風速高達8級、瞬間陣風10級，夏季則盛行西南湧浪，低溫、強風大浪，增添大橋施工之艱辛及對施工人員體力嚴酷考驗。

交通部表示，而海底堅硬花崗岩地質及傾斜岩盤，使海中基樁鑽掘過程容易造成坍孔、鑽頭磨損嚴重及鑽桿損壞，沈潛於海中的鋼箱圍堰，則日夜受最大5000噸浮力及海浪反覆衝擊。而主橋高粱穗心橋墩造型多變，以及上構預鑄節塊於40公尺高空精密接合等，也是金門大橋工程的挑戰。

交通部表示，面對金門大橋種種技術挑戰及艱難，施工團隊皆以堅定信心積極應對也逐步解決各項問題。金門大橋已邁向完工通車階段，目前工地仍在積極趕工，將如期如質達成完工通車目標。

羅秉成表示，金門大橋與前標廠商解約後，曾使國內各界對工程信心不足，以致2016年底重新發包。儘管得標廠商初期資金取得困難，仍舊沒有放棄，將工程完成，台灣營造業堅持到底、不服輸的精神，十分令人敬佩。

金門大橋為國內第1座大規模跨海大橋，地處金門本島及烈嶼之間，全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上，以百年大橋年限設計。由交通部指派專業工程機關高速公路局，協助金門縣政府辦理金門大橋建設計畫，完工後可穩定陸運運輸，並串聯大、小金門主要公路系統，將大、小金門聯結成一完整區域，並帶動地方整體繁榮與進步及促進觀光產業，為我國近年重要大型公共建設。

▼交通部向行政院會報告金門大橋施工進度。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）