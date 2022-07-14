家中驚見圓柱體砲彈！　竟是天兵老公金門撿回家收藏...一放50年

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名71歳的袁姓婦人報案，在整理住家時發現一枚重量約6公斤，長約60公分，外觀充滿鏽蝕的圓柱體砲彈，警方接獲通報後，立即前往封鎖現場並通報軍方到場處理，而這枚砲彈居然是袁婦的丈夫，當年在金門當兵時撿回家收藏，至今最少已有50年。

▲高雄民宅驚見「圓柱體未爆彈」，警封鎖現場通報軍方到場處置。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼該枚圓柱體砲彈重量約6公斤，長約60公分，外觀充滿鏽蝕。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，民族派出所7月11日15時許接獲71歲袁女報案，該砲彈是丈夫毛姓男子（18年次）於民國50或60年間在金門當兵時拾獲，返台時攜回放置至現在，直到整理住家時才發現，便立即打電話給里長通知警方到場處理。

▲▼陸軍第八軍團初步研判，空殼無火藥、無殺傷力，移運處置。（圖／記者賴文萱翻攝）

該枚圓柱體砲彈重量約6公斤，長約60公分，外觀充滿鏽蝕，警方封鎖現場並通報軍方到場處理。所幸該彈頭經陸軍第八軍團初步研判，空殼無火藥、無殺傷力，移運處置。

警方呼籲，民眾發現疑似未爆彈切勿緊張，應立即報警等候相關單位到場處置，千萬不能好奇移動未爆彈，甚至近一步拆解，以免發生無法預期的殺傷力。

▲▼高雄民宅驚見「圓柱體未爆彈」，警封鎖現場通報軍方到場處置。（圖／記者吳奕靖翻攝）