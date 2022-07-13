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金門烈嶼駐軍槍殺20名越南難民　監院促請法務部研擬非常上訴

▲▼監察委員高涌誠13日召開「76年3月7日金門烈嶼駐軍槍殺約20名越南難民」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員高涌誠召開「76年3月7日金門烈嶼駐軍槍殺約20名越南難民」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員高涌誠13日表示，在1987年3月7日，大約20名沒有武裝的越南難民，搭乘漁船到金門烈嶼東崗求救，遭到金門防衛司令部在小金門的守軍執行「格殺勿論」軍令，導致孕婦、孩童及年長者等全數遭槍殺，監察院促請法務部研擬非常上訴，並且要求國防部檢討改進。

監察院司法及獄政、內政及族群、外交及國防委員會13日召開聯席會議，通過高涌誠所提調查報告，要求行政院督飭國防部檢討改進，且就本案軍事法院確定判決違背法令部分，送請法務部轉檢察總長研提非常上訴。

高涌誠下午召開記者會說明，南越政府在1975年4月30日向北越政府投降，南北越統一後，展開南越軍民逃亡潮，再加上越南政府採取「社會主義改造」政策，導致華裔越南人遭受重大打擊，紛紛流亡海外。

高涌誠指出，中國在1979年2月17日攻打越南，開啟10年中越戰爭，造成另一波以居住北越為主的華裔難民潮，自1975年4月30日至1979年9月為止，估計離開南北越的近45萬華裔難民當中，有將近23萬人前往中國。

高涌誠還說，在逃往中國的華裔難民中，有部分無法適應集體農場生活，數年後再購船出海，造成我國軍方困擾，因而有「難民戰」的爭議。

高涌誠表示，為了遏止中國的「難民戰」，國防部在1975年8月22日比照對匪漁船接近我台澎，在驅離或拘捕後以遣離為原則，再依照金門防衛司令部突發狀況處置規定突發狀況處理要則第7點記載，採取不予接納、全部遣返為原則，然而就無法驅離而已上岸的情形，欠缺具體明確規定。

高涌誠說明，1987年3月7日，金門烈嶼駐軍陸軍第158師在東崗L005據點海灘，槍殺上岸求救的越南難民3名，又在L204據點以66火箭彈擊毀擱淺的難民船，在射殺下船跪在沙灘求饒之母子4人之後，再上船逐一射殺存活的難民，受難者男女老幼約20名，被社會稱之為「37事件」。

高涌誠表示，軍事檢察官及審判官俱沒有依法相驗，調查確認死者性別、年齡及死因，也沒有調閱金門防衛司令部、烈嶼駐軍第158師等各級戰情紀錄及香港政府發給船主的驅離通知書、越南身分證明等證據資料，以及該船在駐軍槍林彈雨的射擊下，仍然徘徊不去、執意冒險上岸的原因。

高涌誠還說，金門防衛司令部無視對投誠共軍或來自中國大陸離開的越南難民，訂頒逮捕後送獎勵，或者在驅離或拘捕後遣離「不予接納，全部遣返」的戰備規定，長年採取一律驅離之命令，驅離不成就在防區上岸全數擊殺，並且就地掩埋或沉屍海中等駭人聽聞作為，國防部都視若無睹。

高涌誠認為，國防部應該重啟調查相關案例，對當年的受難者適當處置，以告慰在天之靈，重新建構國軍有關聯合國難民地位公約、國際人道法相關規定的教育制度，以符現代民主法治國家的最低限度法遵標準。

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