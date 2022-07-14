屏東林管處小花蔓澤蘭快閃收購　每公斤5元無上限

▲屏東林管處小花蔓澤蘭快閃收購作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為鼓勵民眾關心生態就近拔除小花蔓澤蘭，屏東林管處在高屏地區辦理8場小花蔓澤蘭（含香澤蘭）快閃收購任務「拔蔓拚現金」，全年收購，每公斤5元，詳細時間地點可上屏東林管處臉書粉專查詢https://ssur.cc/i7Gyj6Z】。

「綠癌」小花蔓澤蘭是世界百大入侵種，主要分佈在海拔1000公尺以下廢耕農地、果園、山坡地等，偏好生長在溼度高且陽光充足開闊地環境，強勢的無性繁殖力，斷落莖節落入土中能再次長出不定芽生成新的植株，即使是高大樹木，一旦被小花蔓澤蘭攀附覆蓋，即無法行光合作用而致死，嚴重危害本土植物生長。

屏東林管處表示，每年10月至隔年2月是小花蔓澤蘭的開花結果期，故在9月前是移除綠癌「小花蔓澤蘭」的最適期，趁著還未開花前儘早拔除、斬草除根，否則等到種子成熟隨風飄散，可能造成下一波的擴散。

為鼓勵民眾就近協助拔除小花蔓澤蘭，該林管處進行首場快閃收購點活動，7/20在屏東縣滿州鄉公所、7/27牡丹鄉公所、8/5來義鄉古樓村停車場，及8/8新埤鄉建功社區活動中心；高雄首場是8/9內門區景義國小、8/11旗山區圓富里社區發展協會、8/15六龜區中興里社區活動中心，最後場次是8/22龍興里辦公室，快閃收購時段為早上10:00-12:00。

除蔓不分季節，全年收購，每公斤5元，現金發放無上限，民眾若發現小花蔓澤蘭蹤跡，隨時都可拔除並交由該處旗山、六龜、潮州、恆春工作站辦理收購（全年每週二、四上午9時至12時、下午1時至4時），除蔓相關疑問，可在上班時間撥打電話洽詢。

旗山工作站(高雄市旗山區永福街47號)，07-6612031

六龜工作站(高雄市六龜區中庄197號)，07-6892230

潮州工作站(屏東縣潮州鎮三林路208巷2號)，08-7882647

恆春工作站(屏東縣恆春鎮林森路29號)，08-8892031