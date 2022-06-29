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環署估自備環保杯5元優惠「年減5.8億個飲料杯」　再少7000公噸垃圾

▲▼環保杯,循環杯,飲料杯。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署預估，自備飲料杯政策上路後，每年能減少7000公噸垃圾。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

7月1日起飲料店、便利商店、速食店和超級市場4類連鎖業者在消費者自備飲料杯時，必須給至少5元優惠。環保署今（29日）預估，每年可減少5.8億個飲料杯用量外，一年下來還能減少7000公噸垃圾。

環保署執行秘書王嶽斌說明，統計2020年全台使用40億個飲料杯，產生很大廢棄物，尤其塑膠廢棄物對海洋等影響，此政策目的是減廢、減塑和減碳，以過去推出自備環保杯省1至3元優惠，已很多業界配合，但自備比例不高，思考改善方法仍要從源頭減量，透過調查發現民眾希望優惠至少提高至5元。

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王嶽斌表示，4類連鎖業者約2萬家，政策上路除有5元優惠外，預估達每年減少5.8個飲料杯用量、每年減少7000公噸垃圾、每年減3.3萬噸碳排（相當於87座大安森林公園）外，用自己的杯子其實更衛生。

環保署指出，7月1日起業者須於營業場所標示字「自備飲料杯省＿元」，且每字邊長至少5公分，呼籲民眾消費時可多加留意。至於全台目標比例？王嶽斌表示，政策剛開始，7月起會再持續觀察，過去比例只有6%，初期大家響應政策會稍微高一點，會再慢慢遞減，推估最後會有2、3成。

環保署今也邀請業者分享響應狀況，7-11受訪提到，以去年為例，自備杯省3元、每月1日省5元，統計省下1000萬杯用量，今年6月15日提前優惠，自備杯折5元，目前還沒有相關統計，7月1日起每月1日則會再加碼至7元。肯德基提到，6月5日提前上路至今，發現消費者成長了5倍。

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