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快訊／基勝-KY下市前爆內線交易　董事林鴻基等4人遭搜索約談

▲▼股市,恆生指數,理財 。（圖／pixabay）

▲上市公司董事與親友，涉嫌在終止上市重大訊息前，從事內線交易，獲利300萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

基勝(開曼)-KY在台上市不到10年，就在去年公告「申請終止上市」，由部分董事承諾收購股票，董事林鴻基卻涉嫌在知道這項重大消息後，透過親友在市場上低價買進股票，等公告後再以高價賣出，獲利約300餘萬元，台北地檢署5日指揮調查局兵分11路，搜索並約談林鴻基等4名涉嫌內線交易罪的嫌疑人。

基勝集團主要從事戶外休閒家具製造，母公司基勝(開曼)控股股份有限公司，2011年12月掛牌上市，簡稱基勝-KY(8427)，2022年11月10日在股市公開資訊觀測站公布，董事會決議申請終止上市、停止公開發行等重大訊息，4名劉姓董事並承諾以每股76元高價收購，經證交所同意，在2022年3月3日下市。

檢調獲報，身兼亞東聯合會計師事務所所長的基勝董事林鴻基，涉嫌在知道這些重大消息後，在禁止交易期間內，在市場上以低價買進股票，等著其他董事高價收購，獲利約300餘萬元，檢察官5日依涉嫌《證交法》內線交易等罪，指揮調查局北機站展開搜索，預計約談林等4名嫌疑人以及多名證人以釐清案情。

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