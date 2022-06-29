自備飲料杯省5元會全面漲價？　環保署：減少業者杯材了

▲7月起到超商、飲料店自備環保杯可省下5元。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

7月1日起連鎖飲料店、便利商店、速食店和超級市場在消費者自備飲料杯時，必須給至少5元優惠。環保署今（29日）邀請5業者分享提前響應、加碼優惠狀況，其中肯德基6月5日起至今有超過5倍的消費者參與。對於民眾憂業者變相漲價？環保署表示，自帶環保杯同時也幫業者減少了杯材。

環保署執行秘書王嶽斌說明，統計2020年全台使用40億個飲料杯，產生很大廢棄物，尤其塑膠廢棄物對海洋等影響，此政策目的是減廢、減塑和減碳，以過去推出自備環保杯省1至3元優惠，已很多業界配合，但自備比例不高，思考改善方法仍要從源頭減量，透過調查發現民眾希望優惠至少提高至5元。

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▲自備飲料杯業者加碼優惠、提前響應情形。



王嶽斌表示，4類連鎖業者約2萬家，政策上路除有5元優惠外，預估達每年減少5.8個飲料杯用量、每年減少7000公噸垃圾、每年減3.3萬噸碳排（相當於87座大安森林公園）外，用自己的杯子其實更衛生。

只是要求業者提供5元差價，民眾怕商家會變相漲價再去扣5元，王嶽斌強調，過去優惠3元，現在從善如流提高到5元，也就是消費者出門要帶著飲料杯這件事，基本上已能「減少一次性使用」，也減少飲料業者杯材，雙方幫忙分擔環境成本，5元是合理的，會再持續跟業者、消費者宣導並溝通。

▲環保署邀請業者分享自備飲料杯推廣狀況。



傳出有業者認為5元成本太高，且會有例外不一定要提供環保杯？王嶽斌說，對消費者而言自備環保杯都是計畫性購物，有一定比例，不是所有人都有優惠，且有規定消費以外促銷等，業者可不提供，但也尊重業者多種促銷類型、商業模式，原則規定消費者只要達成要件就一定要提供優惠，買一送一、試喝等則不提供。

全家指出，今年3月推出第一家咖啡循環站，消費者可思考需不需要紙杯或借用循環杯服務，預計7月底雙北推動到100家，年底全台400家，另還有無包裝、循環餐盒等相關政策。

▲王嶽斌預估，自備飲料杯政策每年能減少5.8個用量。



麥當勞提到，包裝、回收系統從源頭採購做起，包材皆為永續森林認證，2019年開始配合環保署推動冷飲直接喝，淘汰吸管，後來也全面轉換為紙杯。肯德基表示，2010年開始飲料塑膠杯蓋改為封膜、2015年推出自備環保杯集點活動、2019年停止提供吸管，直到今年配合環保署推優惠，6月5日提前上路至今發現消費者成長了5倍。

7-11表示，旗下7000多多家門市，響應7月政策已提前在6月15日上路，除自備杯優惠5元，7月起每月1日加碼至7元。7-11提到，去年自備杯省3元、每月1日省5元，統計省下1000萬杯用量。至於全台目標比例？環保署表示，政策剛開始，7月起會再持續觀察，過去比例只有6%，初期大家響應政策會稍微高一點，會再慢慢遞減，推估最後會有2、3成。