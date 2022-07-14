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海地首都幫派衝突　人權團體：一週釀89死數十傷

▲▼海地首都幫派衝突。（圖／達志影像／美聯社） 

▲海地幫派衝突釀街頭混亂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社海地太子港13日綜合外電報導

海地人權團體「全國人權捍衛網絡」今天表示，海地首都太子港（Port-au-Prince）敵對幫派之間一週以來的衝突造成至少89人喪命，數十人受傷。

法新社報導，新一波的暴力衝突加上食品價格飆漲和燃料短缺，使得太子港的安全局勢迅速惡化。

太子港人口稠密的貧民區太陽城（Cite Soleil）的兩個敵對幫派本月7日爆發大亂鬥。

「全國人權捍衛網絡」（National Human Rights Defense Network）在聲明中說：「至少89人喪生，另有16人失蹤。」聲明還說另有74人中槍或有刀傷。

國際人道主義組織一直很難將重要的食品和物資送到受災地區，也很難為受害者提供醫療服務。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）海地專案負責人穆欣多（Mumuza Muhindo）今天敦促衝突各方允許醫護安全進入布魯克林（Brooklyn），這裡是太陽城中受暴力事件影響最嚴重的地區。

穆欣多表示，他的同事在前往這個社區的路上，沿途看到多具被燒毀和腐爛的屍體。

穆欣多說：「這是真正的戰場。難以估計有多少人遇害。」

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