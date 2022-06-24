海地至少54名囚犯活活餓死　政府沒錢監獄斷糧2個月

▲聯合國安理會報告指出，今年1月至4月期間，海地監獄就有54人因營養不良等狀況死亡。圖為海地監獄。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

海地去年歷經總統暗殺事件、發生規模7.2強震釀2000人死亡，境內局勢迄今仍動盪不安。隨著國家瀕臨崩潰邊緣，當地監獄食物嚴重短缺的狀況早已持續至少2個月，過去一周更傳出有8名囚犯活活餓死。依據統計，光是今年1月至4月，就有至少54人因類似原因命喪獄中。

衛報報導，海地西南部城市萊凱（Les Cayes）一所監獄總共關押833名囚犯，但2個月前就已出現食物耗盡的情況。加上去年8月份的規模7.2強震把部分牢房震毀，迄今尚未重建，囚犯只能被迫與更多人住在狹小空間內。

官員里奇蒙（Ronald Richemond）23日透露，過去一周有8名囚犯因飢餓等狀況死亡，「這些囚犯需要幫助，任何有能力的人都應該立即提供支援協助」。

▲親屬排隊等待送餐給獄中的親人。（圖／達志影像／美聯社）

其實海地法律規定，監獄必須每日供應兩餐以及水，但政府資金不足，讓狀況進一步惡化，導致嚴重營養不良與死亡人數增加。依據聯合國安理會上周發布的報告，光是今年1月至4月期間，監獄中就有54人因營養不良等狀況死亡。

非營利組織「Health Through Walls」聯合創辦人卡珊表示，近幾個月來，犯人只能依靠家人親友的接濟來取得飲食。然而這狀況更因為當地幫派暴力事件更加嚴重，因為部分地區被封鎖無法通行，讓囚犯親屬難以前往監獄送餐。