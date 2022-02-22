多明尼加開始修建「392公里邊境長城」隔絕海地　總統參與動工

▲多明尼加總統（Luis Abinader）親自出席邊境長城動工。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

多明尼加政府20日起開始在邊境，修築一道圍牆，預計將會覆蓋與鄰國海地間392公里的陸上邊境，以阻止非法移民和武器、毒品等走私貨物，甚至連總統都親自到工地，參與動工儀式。

根據《路透社》報導，多明尼加與海地共享伊斯帕尼奧拉島（Hispaniola）但是發展方面，卻是天差地別，犯罪猖獗的海地是美洲貧窮國家之一，而多明尼加是一個受歡迎的加勒比旅遊勝地，近幾十年來在政治穩定的情況下，逐漸繁榮起來。

多明尼加共和國總統阿比納德（Luis Abinader）在距離首都西北方約230公里處的達賈邦省（Dajabón）的隔離牆基礎上，澆灌混凝土並表示，「這對兩國都非常重要。」

▲多明尼加軍警在邊境長城工地巡視。（圖／路透）



阿比納德認為，邊境長城有助於減少商品和武器的走私，並有助於打擊兩國的組織犯罪，第一階段工程預計在今年9月完成。

多明尼加的邊境長城，是一道20公分厚的混凝土牆，高約3.9公尺，頂部有金屬網，將會配備感應器、攝影鏡頭、雷達和無人機，同時還會建造70座瞭望塔和41個巡邏通道。

根據 2018 年進行的最新移民調查，約有50萬海地人及數萬後裔，生活在總人口約1100 萬的多明尼加。

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