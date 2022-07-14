台2例猴痘最新病況！他關20天「結痂還沒好」　QA秒懂8感染前兆

▲台灣首例猴痘個案，目前身上尚有結痂未完全脫落。（圖／台南市衛生局提供）

記者李佳蓉／整理報導

世界衛生組織昨（13）日發布報告，指猴痘已在全球63國現蹤，總計有9200例確診案件。而台灣迄今累積2例境外移入，12日晚間又新增第二例自美國入境30多歲男性，出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，引發國人關注。究竟染上猴痘症狀有哪些？致死率有多高？以及是否有疫苗可以預防？《東森新媒體ETtoday》統整常見疑問帶你看。

Q1：台灣目前有幾例？症狀及最新病況如何？

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個案1：

於6/24晚間確認首例境外移入猴痘，為南部25歲本國籍男性，今年1月赴德國留學，6/16搭機返國，機場新冠檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6/20出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6/21、22日就醫，經採檢及通報，24日確認陽性。

疾管署副署長莊人祥昨日表示，個案因為身上還有些結痂尚未完全脫落，還要再觀察幾天。自上個月24日隔離，已關20日仍未痊癒。

個案2：

北部30多歲本國籍男性，曾赴美國出差，7/3於當地開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾經7/5就醫服用抗生素，後續還出現皮疹及腹瀉症狀，7/10返國入境時自述疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫確診，由於相關接觸都屬低風險，並無匡列密切接觸者。

由於該名個案機上座位旁邊都沒有坐人，入境後也自述罹病可能，相關後送都有進行防護，接觸者皆屬於低風險，只需要一般性衛教，無須特別匡列健康監測。

Q2：猴痘的傳播途徑是什麼？

A2：台南新樓醫院感管室主任蔡國聖醫師指出，「猴痘」傳染途徑有兩個，分別為：

（一）人畜共通傳染：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

（二）人傳人：接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被汙染物品而感染。飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。近期歐洲疫情為首次猴痘持續傳播案例（與西非或中非無已知流行病學連結），評估病毒通過密切接觸人傳人之風險為高，但無密切接觸個體間傳播風險很低。

▲全球各地出現猴痘病例，台灣目前累積2例境外移入。（圖／路透）

Q3：猴痘的症狀有哪些？

A3：防疫醫師陳婉青說明，猴痘是人畜共通病毒感染潛伏期約為5～21天，通常為6～13天，症狀包發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠、皮疹，發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見皮膚病灶，出現後會依班疹、丘疹、水泡、膿包階段變化，最終結痂脫落，症狀可能持續14至21天。

板橋亞東醫院口腔顎面外科醫師林涵威則發文示警，猴痘「首發疹子的部位」就是口腔，接著是臉部、手腳，最後遍佈全身。一旦發現口腔內部或周遭有不正常疹子或病灶，合併淋巴結腫大，就要小心是否被感染了。

Q4：感染猴痘病程如何發展？

A4：根據《潮健康》報導，重症醫學專家黃軒醫師指出，猴痘病毒快速蔓延擴散、傳播速度驚人，應提高警覺。感染後病程如下：

1. 最初症狀：開始發燒。包括發燒、頭痛、腫脹、背痛、肌肉痠痛和全身無力。

2. 發燒之後：開始發燒後，開始出現皮疹，往往先從面部開始，然後蔓延到身體其他部分，最常見的是在手掌和足底。

3. 皮疹之後：皮疹可能會使身體發癢，在最終結痂脫落之前可能發生不同的變化。皮膚破損可能會將導致疤痕，感染會持續14到21天，也通常將自行消失。

Q5：致死率高嗎？

A5：疾管署表示，猴痘對大多數人的的症狀通常輕微，症狀持續14至21天會痊癒。西非分支猴痘病毒株，也就是英國病例的病毒株，其致死率為1%；但中非（剛果盆地）分支病毒株致死率則高達10%。

Q6：猴痘如何治療？

A6：大多數猴痘病患的病程為自限性（self-limiting），因此以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。目前國外有數種抗病毒藥物如Tecovirimat、Cidofovir 與Brincidofovir以及針對天花病毒的靜脈注射免疫球蛋白（Vaccinia Immune Globulin Intravenous, VIGIV）可在試驗情境下用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。我國目前尚未儲備上列藥物。

高風險包含同住家人、性伴侶等6類，而屬於高風險與中風險對象，應自我健康監測至最後一次與病例接觸後21天，監測期間可以正常工作生活，但是避免性行為與捐血。

Q7：現今有預防猴痘的疫苗嗎？

A7：目前國際上有兩支猴痘相關疫苗

1、JYNNEOS

美國FDA於2019年核准由含有減弱天花病毒株(attenuated vaccinia virus Ankara strain)製成之新疫苗(JYNNEOS)，可用預防天花和猴痘感染，歐洲疾病管理局建議若國內有疫苗可使用，可考慮針對高風險密切接觸者接種疫苗。美國CDC表示猴痘不容易在人際間傳播，所以不需要大規模接種疫苗，建議暴露於高風險工作者再接種。

2、ACAM2000

ACAM2000為含有活病毒的天花疫苗，目前被美國FDA核准用於感染天花高風險者，如在實驗室操作天花病毒之人員。

Q8：台灣45歲以上民眾幾乎打過牛痘「天花疫苗」，對猴痘有保護力嗎？

A8：莊人祥表示，根據研究，接種後有85%交叉保護力，「但像我打那麼久了，是否還有到85%保護力，可能還是一個問號，但應該多多少少有些保護力就是了。」

陳婉青也提到，當年牛痘天花疫苗交叉保護力將近85%，不過台灣從1979年後就停止接種，所以其實社會裡還是有一部分人是不曾接種過的。

Ｑ9：台灣針對猴痘疫苗採購進度？是否會大規模接種？

A9：疾管署正積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物，都有所進展，預期8月前能到貨。

莊人祥也提到，猴痘疫苗採購之後，參考世界衛生組織建議，使用包含暴露前預防如猴痘檢驗實驗室人員、另有暴露後預防如照顧猴痘患者醫護人員、患者家人或者密切接觸高暴露風險為主要對象。至於相關數量都還在洽購，不方便說明。

▲醫師提醒「洗衣服要加漂白水」才能殺猴痘，遭指揮中心打臉。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

Q10：如何預防猴痘？

A10：蔡國聖醫師衛教民眾：1、認識猴痘之傳染方式。2、降低人畜共通傳播風險。前往猴痘病毒流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類 動物以及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。3、降低人際間傳播風險：避免與猴痘感染者接觸。

疾管署也呼籲，出國民眾返國入境時如出現相關症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

Q11：洗衣服要加漂白水才能殺猴痘？

A11：疾管署副署長羅一鈞強調，英、美、歐洲等CDC權威單位，都沒有建議要挑選特殊成分洗衣精來進行猴痘確診病人洗衣，反而是強調不要把確診患者衣服跟其他同住家人混洗，以免處理過程導致交叉傳播。若確診患者沒辦法單獨洗衣，需要混用洗衣設備，要把衣服要確實包覆好，避免抖動衣物導致環境飄散帶有病毒的碎屑。

羅一鈞也提到，在洗衣過程中，英國HPA建議，不要使用經濟或省水、快洗模式，以有徹底充足時間把洗衣劑跟衣服混合均勻來完成洗滌，以免有殘留病毒問題。