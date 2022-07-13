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猴痘侵63國飆至9200例！　WHO下週一估是否構成國際公衛緊急事件

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社） 

▲猴痘確診數字增長快速。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）13日發布報告，全球至今已有63國出現猴痘蹤跡，總計9200例確診案件，僅僅8天以前，全球猴痘病例為58國6027例。WHO將在下周一再次召開緊急會議，決定是否就猴痘發布「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

綜合外電報導，WHO在6月的緊急會議中決定，猴痘不列入「國際關注公共衛生緊急事件」中，不過隨著感染數字在幾周內迅速攀升，如今組織將再次進行緊急會議。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊會議中表示，下周的緊急會議中，委員會將針對猴痘與染疫趨勢進行討論，包括目前的防疫對策效率評估，並作出建議指引。

根據美國疾病控制及預防中新報告顯示，在這一波疫情爆發中，多數確診者都在染疫後的2至4周內康復，不過感染猴痘後皮膚會引發嚴重皮疹並且擴散至全身。根據染疫者的經驗，看起來像青春痘或水泡的皮疹，其實會造成很大的痛苦。

WHO最近一次發布PHEIC是在2020年1月，當時COVID-19從中國武漢爆發，開始擴散至世界多地。然而相對於COVID-19，猴痘並非新發現的疾病，事實上猴痘早在1958年就被研究人員從捕捉而來的猴子身上採樣，並在1970年的薩伊（今剛果民主共和國）出現全球第一例人類確診猴痘病例。

猴痘與天花屬於同家族的病毒，不過比起天花引發的病症還要輕微得多。WHO對於對抗天花疾病已累積數十年的經驗，天花也在1980年被宣告滅絕，成功擊敗天花的經驗會是這些公衛官員對抗猴痘的重要資源。

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關鍵字：

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