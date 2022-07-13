恐怖！陸生戴隱形眼鏡「角膜被蟲啃」險失明　跨海求助送救命藥水

▲陸生佩戴角膜塑型片不慎感染阿米巴原蟲，角膜混濁長白斑。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

大陸一名國中生因佩戴角膜塑型片，不慎感染導致角膜混濁、出現大片白斑，拖了3個月才診斷出是感染阿米巴原蟲，但當地沒有專用藥水，最後是透過國際醫療協助，由高雄長庚眼科醫師跨海視訊問診治療。醫師提醒，佩戴隱形眼鏡必須確實清潔，否則感染惡化恐會失明。

收治病例的高雄長庚眼科教授、國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌表示，近日一名大陸國中生透過國外友人向他求助，因佩戴角膜塑型片矯正近視，但是在4月多發現感染角膜潰瘍，但是遲遲找不出感染原因，拖了3個月，7月才從角膜檢體培養出阿米巴原蟲。

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▲陸生角膜感染阿米巴原蟲，因當地沒有治療藥水，因此求助高雄長庚視訊問診給藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳佩昌說，由於當地沒有專用藥物，因此尋求國際醫療協助，經開立藥物後，透過航運寄送給國中生，請患者配合醫囑治療，希望保住眼角膜，若持續惡化，恐怕就得接受角膜移植手術。

吳佩昌也呼籲，配戴隱形眼鏡或角膜塑型片的民眾，務必確實清潔，配戴前不僅要洗手，還要做一次酒精乾洗手消毒，才能做搓洗鏡片的動作。

吳佩昌提醒，佩戴隱形眼鏡不宜過久，以8-10小時為限，配戴時間越短越好，若配戴隱形眼鏡感到不適，一定要儘早就醫。