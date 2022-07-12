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第2例猴痘！30多歲男「左睪丸腫脹、發燒腹瀉」　機場後送就醫確診

記者洪巧藍／台北報導

第二例猴痘侵台！疾病管制署今日公布國內再確認一例境外移入猴痘，是北部30多歲本國籍男性，曾赴美國出差，於當地出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾經就醫服用抗抗生素，後續還出現皮疹，7月10日返國入境時自述疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫確診，由於相關接觸都屬低風險，並無匡列密切接觸者。

▲▼疾管署7/12公布第2例猴痘境外移入病例，副署長莊人祥說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署7/12公布第2例猴痘境外移入病例，副署長莊人祥說明。（圖／疾管署提供）

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疾管署於國際機場經由檢疫發現第2例猴痘境外移入確定病例，疾管署副署長莊人祥說明，個案於今(2022)年5月至7月至美國出差，7月3日開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾於7月5日就醫服用抗生素，後續未改善且出現皮膚紅疹及腹瀉等症狀。

7月10日返國入境時，自述疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後進行採檢通報，於今日確認陽性，目前於醫院隔離治療中，後續也需等皮膚病灶結痂脫落才能解除隔離。

莊人祥表示，由於該名個案機上座位旁邊都沒有坐人，入境後也自述罹病可能，相關後送都有進行防護，接觸者皆屬於低風險，只需要一般性衛教，無須特別匡列健康監測。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計64國報告至少9,664例確診，其中以歐洲(7,838例)及美洲(1,551例)病例數最多，累計病例前五名為西班牙2,034例、德國1,556例、英國1,552例、美國866例及法國721例，亞洲目前韓國報告1例境外移入病例，新加坡則已報告3例境外移入及1例本土病例。

疾管署表示，猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或與照顧確診者的醫護人員有關；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，疾管署已於今年6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，基於當地可能已具社區傳播風險，若國人前往前述國家/地區旅遊，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

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