新竹縣+734！Novavax和莫德納各500名額　7／15開2站快來打



▲新竹縣今日新增734例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(13日)新增734例COVID-19本土確診案例，居家隔離879人、居家照護列管人數2353人，今年累計確診人數10萬4965人。本週五(15日)下午1時30分至3時30分在台大生醫竹北院區，開設一場500名額的Novavax疫苗接種站，下午2時至3時在湖口聖母診所旁廣場開設500名額的莫德納疫苗接種站，請民眾多加利用。

新竹縣長楊文科提醒，凡設籍新竹縣滿65歲以上，以及原住民55歲以上的長者在7月31日前，在新竹縣新冠疫苗合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所及社區接種站，施打任何廠牌疫苗，不論劑次，都可現場領取1000元全聯禮券與2劑快篩試劑。

國內新增三例日本腦炎確定病例，目前正值流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

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疾病管制署提醒民眾，儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

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