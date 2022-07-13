逆子躺28天出院了！火燒輪胎行奪8命　坦認縱火是要「嚇父親」

記者陳凱力／新竹報導

新竹市東大路正義輪胎行二兒子陳彥翔上月15日涉嫌縱火，一家八口葬身火窟，陳彥翔在加護病房治療近一個月，終於可下床自主活動，警方立刻製作筆錄。初步了解，陳彥翔坦承縱火，警詢後依殺人、縱火罪嫌移送法辦，面對記者提問「後悔嗎？有沒有話對死去家人說？」陳低頭不語。

▲▼陳彥翔在醫院內製作完筆錄直接移送新竹地檢署，看得出身形消瘦行動明顯受礙，手部還有疑似燒傷痕跡。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳彥翔因自身沾到汽油，造成氣管二度灼傷及身體15%深二度灼傷，一度進行預防性插管在加護病房治療，之後經過多次清創，日前終於轉出加護病房，到今日才能進行筆錄製作，警方立刻派遣專案警力戒護，完成最後一塊拼圖。

▲新竹正義輪胎行8死縱火案主嫌終於出院，筆錄時坦承買汽油縱火。（合成圖／記者陳凱力翻攝、游宗樺攝）

據了解，陳彥翔說當日與父親因金錢問題吵架，一怒之下出門買了600元92無鉛汽油回家，「原本只想嚇嚇父親」不料拿著點燃衛生紙團的手突然鬆開，瞬間讓整間屋子陷入火海，後續一發不可收拾，短短幾分鐘燒穿天花板，讓媽媽、妹妹、妻子及3名3到7歲的兒女、大嫂及一歲姪女等8人葬身火窟。

▲輪胎行日前進行拆除，屋主背影落寞，令人不捨。（圖／民眾提供）

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