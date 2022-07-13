桃園+3219！市府7／15推疫苗接種專案　接種疫苗好康延長

▲桃園市政府（13）日下午舉行市府防疫專案會議，市府衛生局長王文彥說明相關疫情訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

據中央流行疫情指揮中心今（13）日公布桃園市新增3,219例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，為提高疫苗覆蓋率，市府規劃於7月15日全天再推疫苗接種專案，全市將開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務，預計提供3萬人次服務量能，凡年滿18歲以上、符合接種資格者，不限年齡與劑次，免預約皆可前往施打。

王文彥表示，今天桃園市新增3,219例本土個案，相較於昨（12）日的2,858例，單日增加約12.63%，其中65歲以上個案占7.27%、18歲以下個案占20.78%；全國今日新增2萬9,849例，較昨日的3萬1,152例，下降約4.18 %，呈現緩步下降趨勢，疫情已逐漸收斂。



王文彥說，為再提高疫苗覆蓋率，市府將於7月15日全天再推疫苗接種專案，開設26處社區接種站，提供莫德納、Novavax疫苗接種服務，預計提供3萬人次服務量能，只要年滿18歲以上且符合接種資格者，不限年齡與劑次，免預約皆可前往施打，現場將發號碼牌依序接種，全市13區衛生所將開設Novavax疫苗門診時段，相關資訊民眾可上網（https://covid-19.tycg.gov.tw/）查詢。

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王文彥還提及，為鼓勵長者踴躍接種，年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種，提供愛心計程車接送服務、700元超商禮券、2劑快篩與桃園好米1包等好康，中央提供長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩之政策，原先只到6月30日截止，將延長至7月31日止，請長者把握機會。



此外，除了新冠肺炎疫情防治工作，夏天也是登革熱好發季節，最近天氣炎熱，常有午後雷陣雨，容易有積水孳生病媒蚊，籲請市民平時要落實「巡、倒、清、刷」，才能有效降低登革熱威脅，外出活動時也可以做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，或於皮膚裸露處噴灑經政府機關核准之防蚊液，避免蚊蟲叮咬。另自境外返國14天內，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）資訊。

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