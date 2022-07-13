媒體人挖「8年前挺柯文哲」　陳時中：他後面的表現可能不符我們期望

記者杜冠霖／台北報導

民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，對於有媒體人挖出陳時中8年前替台北市長柯文哲站台的舊照，認為陳時中參選前要為此道歉，對此，陳時中回應，民主政治就是一次又一次的選擇，每一次都要為後續負責，「柯文哲後面的表現可能不符我們的期望，但沒有必要為此道歉，畢竟柯市長也很努力在做。」

陳時中日前參選聲明提及，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，「我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

對於陳時中的聲明，黃揚明挖出8年前柯文哲參選台北市長時，陳時中站台支持的照片，當時柯文哲出席牙醫師後援成立大會，並由時任衛生署副署長的陳時中擔任團長，現場有多校的牙醫系校友會出面力挺。

陳時中當時表示，從柯文哲的談話中聽到「價值」，很久沒有政治人物跟大家談價值，都是談「利多」，大家都是穿白袍的，「希望柯文哲發揮白色力量，做更多對社會有用的事，讓民眾看到未來希望。」

對於這段舊聞，黃揚明指出，陳時中若要抨擊台北這座城市的發展這8年停滯，應該為2014年支持柯文哲先向台北市民道歉。

對此，陳時中回應，民主政治就是每一次都有選擇，每一次的選擇都要為後續負責，柯文哲後面的表現可能不符我們的期望，但沒有必要為此道歉，「畢竟柯市長也很努力在做，只是民主機制裡面，大家每一次都會做更好的選擇，民主就是一次一次的選擇，讓社會越來越進步。」