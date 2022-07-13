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陳時中參戰！　讀稿講出「為孩子不捨」鄉民全火大：竟還敢提

▲民進黨中執會後，徵召衛福部長陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會後，徵召衛福部長陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨中執會今（13日）正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中在致詞說，為台北市的孩子感到「不捨」，所以藉由參選機會，為大家付出更多，讓大家能夠共榮。對於陳時中在記者會上的致詞，批踢踢網友一面倒噓爆「超前部署超到沒買兒童疫苗，還敢提孩子」、「我才為孩子感到不值」。

陳時中今天在「雙北雙箭頭，攜手向前走」記者會上致詞說，經過900天的疫情，他在記者會從來沒有看稿，但是今天記者會太重要，一定要照稿來說，非常感謝總統和全體中執會同志徵召他參選台北市長，「這是我畢生的榮幸」，台北市是國家首都，擁有最多資源，但是這幾年施政滿意度不盡理想，因為台北市值得更好。

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▲民進黨中執會後，徵召衛福部長陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會後，徵召衛福部長陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中表示，不是要指責任何人，他只是為台北市的孩子感到「不捨」，所以藉由參選機會，為大家付出更多，讓大家能夠共榮。

陳時中說，台北市與東京、曼谷等鄰近城市比較，總覺得差了一步，大家總是在問，那台北呢？台北市不是值得我們多做一些，讓它更好，不過他要講的不是「不」而是「要」，雙北要做出什麼才能讓世界看到台灣的好？

陳時中表示，前幾天，我在聲明裡說了「責任來，我就扛」，現在責任來了，我一定全力以赴，我們參選不只為了要贏，更是因為我們覺得台北市值得更好，我們有理念、有執行力、也有協調力，更重要的，我們對自己的家園有一份熱情。

▲民進黨中執會後，徵召陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

對於陳時中在記者會上強調「對台北的孩子不捨」，消息傳到批踢踢八卦板，立刻引起大批網友熱烈討論「是的，很多孩子都走了」、「哇靠，你還真的敢這樣講話喔？」、「他是來增加仇恨值的嗎？」、「防疫工作搞選舉？我才為孩子感到不值」、「覺得這世界真的比恐怖片可怕」、「家長還投得下去嗎？」

其中，不少網友提到兒童疫苗，「所以兒童疫苗這麼晚進來是？」、「兒童疫苗不是你管的嗎？自己反串！」、「兒童疫苗是誰說沒必要買的齁」、「超前部署超到沒買兒童疫苗，還敢提孩子」、「還敢提孩子啊，配套不全開放害死多少人」。

▼陳時中表示，為台北市的孩子感到「不捨」，引發許多網友不滿。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼陳時中表示，為台北市的孩子感到「不捨」，引發許多網友不滿。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼陳時中表示，為台北市的孩子感到「不捨」，引發許多網友不滿。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

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