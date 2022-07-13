本土BA.4、BA.5「重點監測3族群」！羅一鈞點名：二次感染也列入

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

國際疫情因BA.4、BA.5變異株流行而升溫，台灣也有BA.5的本土病例。指揮中心日前示警，7、8月後可能會再有一波疫情，屆時確診數可能會些微上升。目前指揮中心並未有「口罩鬆綁」的計畫，，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，本土會針對兒童重症或二次感染及境外移入作為重點監測對象。

本土出現BA.5後，外界擔憂本土疫情因而升溫。羅一鈞表示，目前監測依舊會每週公布定序結果，重點會放在境外移入，本土則會針對兒童重症或二次感染者，按照流程送入實驗室定序，偵測是否為BA.4或BA.5變異株。

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指揮中心發言人莊人祥則說明，BA.4或BA.5在各國都有發現，發展一段時間後疫情又再往下降。換言之，原本Omicron後續的BA.4或BA.5小波流行，對於死亡數並沒有增加，甚至更低，這部分也會認為，台灣有追加劑的防護，加上是近半年內施打的，相較其他國家的疫苗施打時間是更為近期。

莊人祥指出，若要談本土是否會造成流行，需要監測有超過30%本土病例裡，都是BA.4或BA.5才會開始往上流行，但目前尚未偵測出來；至於是否在8月或9月可能出現流行，「其實對台灣影響不會太大，這部分請大家放心。」

莊人祥也說，會針對追加劑施打策略，及口罩也沒有打算放鬆，並希望透過勤洗手、保持社交距離等措施，來嚴陣面對Omicron疫情。