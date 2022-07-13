中華大學董座是綠營議員　林智堅論文風波再燒！校長4點聲明回應

▲針對前新竹市長林智堅論文風波，中華大學對外正式回應。（圖／校方提供）



記者陳凱力／新竹報導

前新竹市長林智堅日前已入籍桃園，全力衝刺年底市長選舉，但論文風波並未就此落幕。國民黨台北市議員王鴻薇再爆料，包括中華大學董事長李妍慧就是民進黨籍新竹市議員，同時還是民進黨發言人身分，且按中華大學校內規定，有關學術抄襲爭議，審議委員會應在成立後1個月內完成調查，但校方卻持續拖延2個月，懷疑「是否想要包庇什麼？」對此，中華大學校長劉維琪也提出4點聲明回應。

另外，針對媒體報導「林智堅抄襲案意外扯出綠營政商學臍帶」，中華大學認為已嚴重汙衊該校辦學的用心與努力，並表達嚴正抗議。

中華大學校長劉維琪聲明稿全文：

針對近日本校因林智堅論文爭議案，連日遭到外界的誤解與污衊，導致師生困擾，特發此聲明，以正視聽。

一、本校校務向來獨立運作，學校的人事、會計和採購等業務，皆由校長指派運作，董事會無權也從未干涉，保證絕無董事會介入校務的案例。

二、校長劉維琪眼見師生多年努力遭外界誤解，感到痛心，希望還給學校一個平靜的學習環境，肯定絕大多數老師的用心教學，與多數學生的努力向學，不該因此抹煞全體師生的努力，並呼籲「別讓努力的老師和學生受到傷害，這是不公平的！」

三、本校向來努力辦學，鼓勵學生跨領域學習，如學費高達十餘萬元的跨域黑客（Build School）軟體人才培訓班，免費提供給學生學習，未來都能有一技之長。另外，本校也是全台首間微軟前瞻育才全合作大學，由微軟提供軟體、教材、業師和數據供師生使用，培養學生AI應用能力，希望學生畢業後都能高薪就業。

四、有關前新竹市長林智堅的論文爭議，本校已由校內外專業人士組成審議委員會進入調查程序，本校尊重獨立調查結果，並接受社會公評。

▲校長劉維琪表示，眼見師生努力遭誤解感到痛心，希望還給學校一個平靜的學習環境，不該因此抹煞全體師生的努力，別讓努力的老師和學生受到傷害，這是不公平的！（圖／校方提供）

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