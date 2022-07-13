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丈夫被23歲男謀殺陳屍火燒車　人妻卻被警逮捕「每天毆打逼認罪」

記者李振慧／綜合報導

英國64歲女子雅斯敏(Yasmin Kausar)控訴，身為商人的65歲丈夫法魯克(Mohammad Farooq)在巴基斯坦被人放火燒車謀殺，當地警察卻一口咬定她就是幕後主謀，關押期間每天都被惡警毆打，想要逼她認罪。

男子法魯克4月1日被人發現陳屍一輛停放在旁遮普邦拉瓦爾品第市(Rawalpindi)垃圾場火燒車上，警方調查發現他是遭一名為他工作的23歲男子殺死後，再放火燒車想毀屍滅跡，然而卻指控雅斯敏才是幕後真正主使人。

雅斯敏4月4日晚間在家睡覺時，警察突然闖入家中把她逮捕，近來保釋出獄向英國媒體控訴，被關押期間每天都被警察毆打，想要逼她認罪，但是她沒有因此屈服，且警方也不讓她服用糖尿病藥物，每天都得面臨精神與身體上的雙重虐待。

雅斯敏的兒女也相信媽媽清白，認為當地政府沒有證據就亂抓人，本案下周將進行審判，若是罪成將會被判處死刑，他們希望英國政府能夠介入幫忙。目前英國外交部發言人回應，他們已針對此案和巴基斯坦地方政府保持聯繫，並向家屬提供援助。

▼女子聲稱被警毆打，想要逼她認罪。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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