海盜船「空中突然斷開」垂直卡住　受困孩童驚嚇尖叫8人受傷

▲海盜船突然故障，造成8人受傷。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西當地一間遊樂園發生遊樂設施故障事件，海盜船運行一半時突然斷開，導致船身垂直卡在半空中，嚇得搭乘民眾驚聲尖叫，事件最後造成8人受傷，年齡都是7至17歲孩童，目前遊樂園暫時關閉接受調查中。

事件10日晚間發生在米納斯吉拉斯州(Minas Gerais) 蒙蒂卡梅盧(Monte Carmelo)一處遊樂園，當地近來正在舉行慶典活動，命名為巴薩(Barca)的海盜船運行一半時突然發生故障，從現場圖片中可發現，船身幾乎快斷成兩半，造成多人受傷。

蒙蒂卡梅盧急診人員雷斯(Jose Reis)表示，醫院收治了8名傷者，年齡為7至17歲之間，幸好都只是輕傷。遊樂園負責組織Expomonte則在聲明中表示，遊樂園目前暫時關閉，警消人員已經來到現場進行調查。