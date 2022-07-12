氣溫飆破30ºC熱爆！倫敦鐵軌「起火自燃」　列車服務一度停擺

You’re most welcome! This heat is going be a serious challenge for all of us this week. pic.twitter.com/B70RtTMDsO — Network Rail Kent & Sussex (@NetworkRailSE) July 11, 2022

記者葉睿涵／編譯

英國氣溫最近飆破攝氏30度，導致倫敦一座橋上的火車軌道起火燃燒，影響維多利亞（Victoria）至布里克斯頓（Brixton）站之間的列車服務。雖然火勢在災難發生後迅速地就受到了控制，但為了降低氣候變化帶來的影響，並維護乘客安全，因此鐵路公司目前已將部分地區的服務減速。

據Ladbible報導，英國近日受熱浪侵襲，多地氣溫飆破攝氏30度，讓氣象局罕見地發出黃色警報，呼籲民眾留心高溫引起的潛在健康與交通問題。倫敦南部巴特西區的火車站，11日疑因高溫引發鐵路自燃，導致維多利亞站到布里克斯頓站之間的列車服務被迫暫停。

▲英國鐵軌因氣溫過高，起火自燃。（圖／翻攝自推特）

倫敦與東南鐵路公司常務董事懷特（Steve White）事後在推特發布鐵路起火燃燒的照片，感謝消防員在第一時間趕抵現場撲滅火勢，同時還感謝所有工作人員極力協助，讓火車的服務迅速恢復營運。

Wheel timbers on the bridge caught fire - they are very dry as you would imagine and although we don't know for sure, it's possible a stray spark set them alight. An inspection has passed the line fit for operation but we'll still be looking at whether they need replacing. — Network Rail Kent & Sussex (@NetworkRailSE) July 11, 2022

英國鐵路網公司解釋，鐵軌之間的枕木受高溫影響變得十分乾燥，軌道出現任何一絲火花都能讓鐵軌起火燃燒，因此當局猜測，此次意外應該也與高溫有關。目前當局已派員到現場，檢驗鐵軌是否需要進行更換，以確保火車行車安全。

此外，由於鐵軌可能會隨著氣溫持續上升，必須承受額外壓力而出現膨脹彎曲現象，而且氣溫過高也還可能會導致架空電纜下垂，影響火車供電，造成火車延誤，因此鐵路公司目前已將部分地區的列車減速至每小時20英里，以降低氣候變化帶來的影響，並維護乘客安全。

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