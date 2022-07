氣溫飆破30ºC熱爆！倫敦鐵軌「起火自燃」　列車服務一度停擺

You’re most welcome! This heat is going be a serious challenge for all of us this week. pic.twitter.com/B70RtTMDsO

記者葉睿涵/編譯

英國氣溫最近飆破攝氏30度,導致倫敦一座橋上的火車軌道起火燃燒,影響維多利亞(Victoria)至布里克斯頓(Brixton)站之間的列車服務。雖然火勢在災難發生後迅速地就受到了控制,但為了降低氣候變化帶來的影響,並維護乘客安全,因此鐵路公司目前已將部分地區的服務減速。

據Ladbible報導,英國近日受熱浪侵襲,多地氣溫飆破攝氏30度,讓氣象局罕見地發出黃色警報,呼籲民眾留心高溫引起的潛在健康與交通問題。倫敦南部巴特西區的火車站,11日疑因高溫引發鐵路自燃,導致維多利亞站到布里克斯頓站之間的列車服務被迫暫停。

▲英國鐵軌因氣溫過高,起火自燃。(圖/翻攝自推特)

倫敦與東南鐵路公司常務董事懷特(Steve White)事後在推特發布鐵路起火燃燒的照片,感謝消防員在第一時間趕抵現場撲滅火勢,同時還感謝所有工作人員極力協助,讓火車的服務迅速恢復營運。

Wheel timbers on the bridge caught fire - they are very dry as you would imagine and although we don't know for sure, it's possible a stray spark set them alight. An inspection has passed the line fit for operation but we'll still be looking at whether they need replacing.