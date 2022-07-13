英國瘋「洗血」治長新冠！醫打臉未經科學驗證：沒保障還要價百萬

▲英國最近有不少長新冠患者試圖採取「洗血」療法來擺脫新冠後遺症，但專家卻質疑相關療法是否有效。（示意圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國最近有成千上萬名飽受新冠後遺症之苦的患者，打算斥巨資前往德國、瑞士或中東賽普勒斯的私人診所，進行昂貴但未經科學驗證的「洗血」（blood washing）和抗凝療法，來擺脫「長新冠」困擾；然而專家質疑，患者是否該在醫界還未有充分證據證明相關治療有效之時，就接受這些侵入性療法。

據英國醫學期刊（The BMJ）與ITV新聞報導，「洗血」療法是一種血液透析過濾治療，它利用血液透析機將紅血球與血漿分開，然後將過濾好的血漿與紅血球重新結合再輸入體內，通常適用於血脂紊亂患者。研究人員解釋，國外採取相關治療的原理，是假設長新冠患者血漿內含有凝塊，因此才選擇使用「洗血」來清除血塊。

▲受長新冠困擾的布梅斯特，在耗資百萬進行「洗血」治療後，症狀依舊沒有改善。（圖／翻攝自推特）

報導採訪了一名曾接受過「洗血」治療的長新冠患者布梅斯特（Gitte Boumeester）。這名荷蘭籍精神科醫師在2次嘗試重返工作崗位失敗後，於2021年11月辭職，並花了5萬多歐元（約新台幣150萬元）前往賽普勒斯「洗血」。她在當地的私人診所接受了6輪「洗血」與9次的高壓氧治療後返家，但長新冠的症狀卻依舊沒有改善。

雖然不乏醫師與研究人員認為，為長新冠患者「洗血」與投放抗凝血藥物可能有助於治療長新冠，不過也有專家質疑，讓患者投入大量金錢在這些具有侵入性而未經科學驗證的治療並不恰當。伯明翰大學的哈倫（Shamil Haroon）指出，這種「實驗性療法」應該在臨床試驗後才應用在患者身上，因為目前幾乎沒有證據證明其有效性。

世界衛生組織（WHO）估計，全球如今有10%至20%患者會在染疫後出現新冠後遺症至少2個月，而英國截至5月1日，也有近200萬人通報罹患長新冠。這些患者通常的症狀為疲倦、肌肉乏力、呼吸困難、失眠、腦霧、焦慮抑鬱、胸痛以及嗅味覺喪失。儘管專家目前正極力尋找對抗長新冠的方式，不過醫界至今還未找到一個受國際公認的治療方法。

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