　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

服飾店2女互毆！短裙妹「沒穿內褲」被揍到噴屎　下體一片褐色噁翻

記者閔文昱／綜合報導

英國伯明翰（Birmingham）一間服飾店近日發生鬥毆事件，有2名女子因故扭打在一起，戰況激烈到2人的隨身物品、鞋子都散落一地，畫面也被一旁目擊民眾拍了下來。不過影片曝光後，有網友就注意到，其中一名女子竟沒穿內褲，甚至在肛門附近還殘留糞便，疑似是在打鬥過程中不小心「噴屎」，引發熱議。

根據英國《每日郵報》報導，該影片是在今年7月9日於伯明翰的服飾品牌普萊馬克（Primark）所拍攝，影片上傳至今已有超過100萬人次瀏覽。畫面顯示，一名身穿黑色上衣、黑色長褲的壯碩女子，和一名身穿連身短裙的女子發生衝突，其中壯碩女子很快就將對方壓制在地，並說「放手，我就放開你」，一旁還傳來疑似是友人的訕笑聲。

▲英國伯明翰一間服飾店上演格鬥戰，其中一人疑似在戰鬥中「噴屎」。（圖／翻攝自推特）

▲英國伯明翰一間服飾店上演格鬥戰，其中一人疑似在戰鬥中「噴屎」。（圖／翻攝自推特，下同）

影片一曝光，馬上引發網友瘋傳，不少網友也發現，身穿連身短裙的女子被壓制在地時，下半身竟全裸，且肛門處一片咖啡色，明顯有憤便殘留，紛紛驚呼「真的好噁」、「都什麼時代了還有這種事發生」、「這竟然發生在英國」、「都沒人給她衛生紙嗎？我快吐了」、「她們是為貨架上最後一條內褲打架？」

▲英國伯明翰一間服飾店上演格鬥戰，其中一人疑似在戰鬥中「噴屎」。（圖／翻攝自推特）

該事件隨即也引發當地警方關注，西米德蘭茲郡警方表示，雖然還未釐清2人衝突的確切原因，但相關單位已經展開調查，也希望有民眾能提供更多案件資訊，目前業者也在積極了解當中。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
小蘭嶼「火燒島」畫面曝！目擊者傻眼：火光越來越大
20年沒吹冷氣！內行靠1神物：又涼又助眠
快訊／國安基金護台股！　護盤機制將啟動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

服飾店2女互毆！短裙妹「沒穿內褲」被揍到噴屎　下體一片褐色噁翻

克羅埃西亞將成第20個歐元國　歐盟批准2023年加入！

山下徹也：奈良若槍殺安倍失敗　會追殺到下一站埼玉

布林肯重申美菲共同防禦承諾　促中在南海停止挑釁

CNN：安倍昭惠做自己　開創日本第一夫人新模式

變態日本自衛隊！女兵被15男包圍　揉胸蹭下體性侵稱「格鬥訓練」

安倍晉三遭槍擊　犯嫌移動到開槍中間竟有9秒

安倍晉三父親「也在67歲去世」！曾告誡他：要抱著死亡的覺悟從政

俄羅斯侵烏克蘭以來　逾4100億資產遭歐盟凍結

9歲女童賣淫片遭外流！狠媽為「2500元」親自拍攝：太窮才讓她下海

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

服飾店2女互毆！短裙妹「沒穿內褲」被揍到噴屎　下體一片褐色噁翻

克羅埃西亞將成第20個歐元國　歐盟批准2023年加入！

山下徹也：奈良若槍殺安倍失敗　會追殺到下一站埼玉

布林肯重申美菲共同防禦承諾　促中在南海停止挑釁

CNN：安倍昭惠做自己　開創日本第一夫人新模式

變態日本自衛隊！女兵被15男包圍　揉胸蹭下體性侵稱「格鬥訓練」

安倍晉三遭槍擊　犯嫌移動到開槍中間竟有9秒

安倍晉三父親「也在67歲去世」！曾告誡他：要抱著死亡的覺悟從政

俄羅斯侵烏克蘭以來　逾4100億資產遭歐盟凍結

9歲女童賣淫片遭外流！狠媽為「2500元」親自拍攝：太窮才讓她下海

「超級月亮」14日凌晨登場！最佳觀賞時段曝　年度大潮來了

誰是間諜抓出「英文母語者」　2台灣人臥底努力說謊求生存

服飾店2女互毆！短裙妹「沒穿內褲」被揍到噴屎　下體一片褐色噁翻

克羅埃西亞將成第20個歐元國　歐盟批准2023年加入！

減少碳排減緩全球暖化　台灣人既關心又漠視

徵信社正妹搭訕員「勾引小王」　終結人妻外遇！結果自己也淪陷

護盤！國安基金入場「4次都挑這10檔股票」買4次賺4次

詹皇球衣在德義法銷售排行跌破前5　柯瑞居冠、2019榜眼竄升第2

美國新冠確診死亡人數全球最多　陳建仁揭數據真相

看電視被罵「破格」…人妻怒吼：家事煮飯都我做　放大絕反擊婆婆

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

國際熱門新聞

即／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

安倍晉三遭槍殺　與父親同在67歲遇死劫

變態日本自衛隊！女兵被15男性侵

9歲女童賣淫片遭外流！媽一旁親自拍攝

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

安倍晉三翻轉字變「心是台灣」　日本人輸出致意

賴清德出席安倍葬禮　中國外交部：藉機政治操弄

性愛過激　她像被強暴一刀砍死男友

安倍遺孀含淚憶：他臨終前「彷彿回握我的手」

安倍遺孀「謝謝你一直以來的守護」！追思文曝光

安倍晉三遭槍擊　犯嫌移動到開槍中間竟有9秒

安倍愛徒自責「求醫院救到最後」！遺孀1句話讓她落淚

嫌：若槍殺失敗　會追殺到埼玉

CNN：安倍昭惠創日本第一夫人新模式

更多熱門

相關新聞

氣溫飆破30ºC熱爆！倫敦鐵軌起火自燃

氣溫飆破30ºC熱爆！倫敦鐵軌起火自燃

英國氣溫最近飆破攝氏30度，導致倫敦一座橋上的火車軌道起火燃燒，影響維多利亞（Victoria）至布里克斯頓（Brixton）站之間的列車服務。雖然火勢在災難發生後迅速地就受到了控制，但為了降低氣候變化帶來的影響，並維護乘客安全，因此鐵路公司目前已將部分地區的服務減速。

英相角逐戰將登場　強生拒表態支持任何人選

英相角逐戰將登場　強生拒表態支持任何人選

吸氦氣奪命　5歲男童頭卡氣球中身亡

吸氦氣奪命　5歲男童頭卡氣球中身亡

強生將下台　「這些人」搶爭首相大位

強生將下台　「這些人」搶爭首相大位

鴨媽媽失蹤！拉拉充當「奶爸」照顧15隻小鴨

鴨媽媽失蹤！拉拉充當「奶爸」照顧15隻小鴨

關鍵字：

英國伯明翰噴屎

讀者迴響

熱門新聞

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事」：很開放

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

林俊傑突官宣喜訊！上萬網友一看暴動了

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

陸網看《咒》嚇爛「以為真被下咒」氣炸

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

快訊／國道3南下192.3K車禍！2大2小撞成一團　1命危２受傷

嘟嘟咬便當外送　燦笑身影存心中

醫急勸「這1類人」不渴別喝水！恐致命原因曝光

小蘭嶼「火燒島」目擊者傻眼！消防局回應了

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

體育署加碼推30萬份千元動滋健身券

22歲韓歌手二度吸毒被捕！

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面