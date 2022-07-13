服飾店2女互毆！短裙妹「沒穿內褲」被揍到噴屎　下體一片褐色噁翻

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The moment two women brawl in Primark, swapping blows and rolling around on the ground in front of stunned shoppers

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記者閔文昱／綜合報導

英國伯明翰（Birmingham）一間服飾店近日發生鬥毆事件，有2名女子因故扭打在一起，戰況激烈到2人的隨身物品、鞋子都散落一地，畫面也被一旁目擊民眾拍了下來。不過影片曝光後，有網友就注意到，其中一名女子竟沒穿內褲，甚至在肛門附近還殘留糞便，疑似是在打鬥過程中不小心「噴屎」，引發熱議。

根據英國《每日郵報》報導，該影片是在今年7月9日於伯明翰的服飾品牌普萊馬克（Primark）所拍攝，影片上傳至今已有超過100萬人次瀏覽。畫面顯示，一名身穿黑色上衣、黑色長褲的壯碩女子，和一名身穿連身短裙的女子發生衝突，其中壯碩女子很快就將對方壓制在地，並說「放手，我就放開你」，一旁還傳來疑似是友人的訕笑聲。

▲英國伯明翰一間服飾店上演格鬥戰，其中一人疑似在戰鬥中「噴屎」。（圖／翻攝自推特，下同）

影片一曝光，馬上引發網友瘋傳，不少網友也發現，身穿連身短裙的女子被壓制在地時，下半身竟全裸，且肛門處一片咖啡色，明顯有憤便殘留，紛紛驚呼「真的好噁」、「都什麼時代了還有這種事發生」、「這竟然發生在英國」、「都沒人給她衛生紙嗎？我快吐了」、「她們是為貨架上最後一條內褲打架？」

該事件隨即也引發當地警方關注，西米德蘭茲郡警方表示，雖然還未釐清2人衝突的確切原因，但相關單位已經展開調查，也希望有民眾能提供更多案件資訊，目前業者也在積極了解當中。

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