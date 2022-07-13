醉女沒關廁所門被性侵！法官卻判25歲男無罪　「她是故意不關門」

▲法官竟然以廁所門沒關為由，認定女子是在邀請男方。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

義大利一名女子控訴她酒醉後在酒吧廁所遭男子性侵，然而法官竟然以她沒有關門為由，認為她的舉動其實是在「邀請」男子，而推翻男子之前已經被定罪的性侵罪與2年刑期，爭議判決結果引發民眾怒火，許多民眾呼籲此案應該要再送最高法院判決。

這起2019年5月發生在杜林(Turin)的性侵案件本月8日再審。受害女子聲稱，她在酒吧上廁所時，這名25歲男子突然闖進來摀住她的嘴，即使她拼命反抗仍被性侵得逞，還把被對方粗暴扯破的衣服作為證據，然而法官卻裁定衣服本來狀態就很破舊，而不是被男子扯壞。

本案一審開庭時，受害者表示她和男子相識5年，雖然過去2人曾有過親吻等曖昧行為，但她有明確告知對方她不想談戀愛，性侵當下她也是拒絕的。然而本案上周再審時，法官卻以她酒醉後狀態興奮，走進廁所後還沒有關門，才會讓被告以為自己受到邀請，不能錯過這個機會，所以駁回一審性侵罪成2年的判決。

判決結果引發全國震驚，眾議員拉維托(Laura Ravetto)在議會上指責，此判決令人毛骨悚然、無法接受。五星運動政黨副主席史派多尼(Maria Edera Spadoni)也批評，此判決結果將重創婦女性別暴力過去多年來的努力。副檢察官尼科萊塔(Nicoletta Quaglino)表示，他們將會向最高法院繼續上訴。

本案也成為當地法官被外界認為存有性別刻板印象的最新案例，2019年3月，一名法官以受害女子「長相太醜」」、「太陽剛」，不可能被性侵為由，讓2名被告無罪釋放，引發數百名憤怒民眾在法院外抗議，最後最高法院駁回該判決並下令重審。