失控片段曝！正妹記者新聞播一半狠甩他巴掌　引爆網論戰

記者張靖榕／綜合外電報導

記者在鏡頭前時常面臨許多突發狀況甚至意外，巴基斯坦一名女記者在連線時，因為一名男孩不斷在旁騷擾其他家庭，導致她失控突然賞了男孩一記巴掌，全程影像直接放送全國。影片成為熱門話題，網友們也針對該名女記者的行為熱烈討論。

▲正妹記者播報的現場相當嘈雜。（圖／翻攝推特）

《新德里電視台》（NDTV）報導，巴基斯坦9日迎接伊斯蘭重要節日「宰牲節」（Eid al-Adha），女記者哈什米（Maira Hashmi）當天到場進行直播報導，就在她報導的同時，周圍群聚著當地民眾，所有人都想擠到鏡頭裡，此時畫面右方一名穿著皮外套的男子手舉飲料在鏡頭前揮舞，和另一名穿白衣的男子似乎在和鏡頭另一邊的人說話，沒想到下秒哈什米失控直接賞了白衣男子一記巴掌，事發突然連攝影記者也嚇得立刻將鏡頭朝下，避免更多失控畫面入鏡。

影片立即在推特等社群平台流傳，影片至今已超過40萬次觀看。許多推特網友表示被打的男孩當時正在騷擾一個家庭，說了一些不堪入耳的話才讓哈什米突然暴走，也有人問上傳影片的是誰，但沒人知道，此事在推特引爆兩極意見。

▼哈什米表示無法忍受才會動手。（圖／翻攝推特）

哈什米發布推文解釋，當時男孩明顯在直播當中言語霸凌另一個家庭，而她並不想容忍這種事情發生，因此才會賞巴掌。

對此，許多網友紛紛留言，「她不應該這樣做的，群眾看到鏡頭都會想來露露臉，她這樣做有失專業」，更有網友直指PO出影片的人其實就是哈什米自己，想藉此打著女權名號提升自己的地位，「騙子！她只上傳打人的片段，卻沒有男孩騷擾其他人的片段，根本求關注」、「肯定是這樣，別再拿女權出來當作為所欲為的藉口了」、「完全不能認同她這麼做。」

不過其他網友認為，哈什米雖然不該動手，但話說回來欺負人的男孩也活該，還有人表示網路上因為民眾「穿鏡」（走過鏡頭和記者之間）的非常多，也有許多影片是記者因此暴怒打人，卻沒有一次像哈什米現在那麼被廣泛討論，而此前影片中打人的記者都是男性，質疑「如果今天這部影片是男記者打人，你們這些鄉民還會罵得這麼用力嗎，還是只會笑著看戲？」