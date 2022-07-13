地上有錢別亂撿！女好奇一拿突然麻痺昏迷　老公嚇壞：她差點死掉

▲女子撿鈔票害她被送進醫院。（圖／翻攝自Facebook／Renee Parsons）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州女子芮妮(Renee Parsons)網上爆料，她和老公孩子到田納西州納希維爾市(Nashville)一間麥當勞用餐時，看到地上有一張1美元紙鈔，沒想到撿起來後突然感覺身體麻痺、無法呼吸，後來被緊急送去急救差點喪命。

芮妮在臉書上表示，當時她手上抱著3個月大兒子在等廁所，突然看到地上有一張紙鈔，當時沒想太多就撿起來，結果幾分鐘後從肩膀開始感覺麻木，最後傳遍全身，「我幾乎無法說話，也不能呼吸，老公一直抓著我要我保持清醒，我努力讓自己醒著，快到醫院時才終於昏倒」。

丈夫賈斯汀(Justin)表示，妻子當時無法說話，臉色蒼白，看起來就像快死掉，嚇得他立即呼叫救護車，而他被妻子抓住的手臂後來出現皮疹，嘴唇也感覺到麻木，不過他的症狀比較輕微，約1小時後就慢慢消退，妻子則是4小時後才出院。

芮妮懷疑她撿到的鈔票含有吩坦尼(Fentanyl)，該成分因為具有類鴉片止痛效果，常被用於手術麻醉和癌症末期患者使用，才會導致她出現不良反應。不過警方卻表示，在鈔票上沒有檢測到吩坦尼成分，醫院初步檢查也沒有在芮妮體內驗出相關成分，計畫之後將該紙鈔銷毀。

對於警方說法，芮妮則堅持自己一定有碰到毒品，「我只能說我的感受是真實的，事件也是真的，不是捏造」，並且在網上呼籲民眾，無論發現地上的錢是20美元還是100美元，都千萬不要撿起來。