徐永明遭判刑首度出面「我不是喊冤」　是澄清從沒說過「錢呢」

▲前時代力量立委徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前太流公司董事長李恆隆涉嫌行賄跨黨派立委，台北地院日前判處前時代力量黨主席、立委徐永明7年4月徒刑，徐永明13日召開記者會表示，自己今天不是來喊冤的，因為他從來沒有講過「錢呢」這句話，這兩個字從來沒有在相關卷證出現過，可是卻成為案子很重要的外觀。

徐永明12日晚間在臉書表示，自己從來沒有講過「錢呢」這句話，過去兩年卻彷彿成為了整起案件的代名詞，各種「錢呢」嘲諷留言充斥網路社群，相關哏圖對他及時代力量進行毀滅式的攻擊，其實「錢呢」一詞最早出在2020年8月，是在媒體人黃創夏的一篇臉書發文。

徐永明上午在時代力量台北市議員參選人劉仕傑的陪同下，親自召開記者會回應近日SOGO案的若干媒體詢問，並且進行相關說明回應。

徐永明表示，他今天不是來喊冤的，主要是來澄清事實，就像他昨天在臉書提及，很多網友質疑「錢呢」這兩個字，這真的是整個案子的縮影，「錢呢」這個字從來沒有在相關卷證，但是卻成為案子很重要的外觀。

徐永明強調，自己沒有直接參與這個案子，可是卻變成媒體在談論的重點，「常常會覺得這就是失焦了」，尤其法官在法庭上、檢察官在偵訊也從來沒有提到這兩個字，可是整個社會都在外觀談論這件事情。

徐永明也坦言，他對於宣判過程非常遺憾，但是他的兩位律師更震撼，因為他們本來以為是無罪宣告，他們從有利事證的專業角度出發，「我有時對他們覺得很抱歉，因為他們從專業角度出發，他們是相當有信心」。

徐永明說明，自己從來沒有跟李恆隆要過錢，當天在公聽會結束之後，李恆隆有派秘書聯絡辦公室、想要見他的主任，「我當時就說不行，沒有這個需要」，因為自己很怕會發生什麼事，看李恆隆其他的案例就知道。

徐永明表示，李恆隆很清楚他沒有要錢，當時李恆隆還聲稱，他非常喜歡前時代力量立委黃國昌，「很多企業界的朋友都是昌粉」，所以很關心時代力量在下個階段的發展、可以認識這些朋友，從法官、檢察官的角度來看，他有很多有利的事實，「我很清楚地拒絕李恆隆送錢來」。

徐永明強調，李恆隆後來有向他表達冤屈，自己也表達因為任期要滿了，不可能去關心這件事情，結果這場10分鐘的見面，就被檢察官、法官就認定是契約的達成，「這個是誤會、誤解、溝通不良」。

徐永明認為，這個案子的「錢呢」根本不是法庭上的攻防重點，可是在外觀上卻變成輿論的焦點，過去兩年很多網友在講這件事，「我都很想跟他們講，其實這不是事實，也不是重點」。

徐永明說明，作為這個案件的當事人之一，看到這些起訴跟判決，自己常常有蠻大的懷疑，因此他會繼續依循法律途徑尋求上訴，也希望未來的二審法官能夠把事實面向考量進去。