徐永明期約遭判刑：我從沒講過「錢呢」　媒體人虛構出來的

▲前立委徐永明堅稱清白。（資料照／記者黃哲民攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣史上最大立委集體涉貪案，台北地方法院日前宣判，4名涉賄立委分別遭判刑7年至10年不等，其中時代力量前立委徐永明被媒體稱為「最悲慘被告」，還沒收到賄款就被起訴，依不違背職務期約賄賂罪判7年4月，褫奪公權3年；不過，徐永明今（12日）透過臉書表示，「我從來沒有講過『錢呢』這句話」，是媒體人虛構出來的，請勿再以訛傳訛。

媒體報導，徐永明擔任立委期間涉錢向李恆隆「期約 」索取賄賂200萬，檢調監聽發現，徐永明在電話催賄款問「錢呢？」成了涉案關鍵證據，不過，徐永明應訊時強調，自己沒有收錢，遭「政治金光黨」設計，利用立委名號去賺錢。

徐永明在台北地院宣判前沉寂多時，超過700天未曾透過臉書發言，不過自上週以來復出，頻頻透過官方粉絲專頁針砭時事。他今晚再度透過臉書表示，有件事情他一直放在心上，他想是時候跟大家說了：那就是，他從來沒有講過「錢呢」這句話。

徐永明表示，過去兩年，「錢呢」一詞彷彿成為了整起案件的代名詞，各種「錢呢」嘲諷留言充斥了網路社群，相關哏圖對他以及時代力量進行毀滅式的攻擊，但其實，「錢呢」一詞，從頭到尾，都是媒體人虛構出來的，這個詞，最早出於2020年8月，媒體人黃創夏的一篇臉書發文。

徐永明表示，他想澄清的是，相關案內證卷並沒有對我的監聽譯文，而他也從來沒有說過這句話，「一句我沒說過的話，就這樣如幽靈般糾纏我兩年，而我沒做過的事，也以期約之名，錮之以刑」。

徐永明強調，在此理性呼籲各位網友，請勿再以訛傳訛，他歡迎各位網友來我臉書留言批評指教，但請勿再以自己沒說過的話來嘲諷，期盼眾人都能為理性公共對話空間來努力。