快訊／徐永明1100上火線說明SOGO案　被判刑喊「我從沒講過錢呢」　

▲前立委徐永明。（資料照／記者黃哲民攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量前立委徐永明因涉入前太流董座李恆隆索賄立委案（SOGO案），雖還沒收到賄款，但仍被台北地院依《貪汙治罪條例》的期約收賄罪判刑7年4月，褫奪公權3年，而徐12日透過臉書表示，「我從來沒有講過『錢呢』這句話」，是媒體人虛構出來的，請勿再以訛傳訛。針對SOGO案爭議，徐永明13日上午11時將召開記者會說明。

李恆隆為了奪回SOGO經營權，砸數億元打點各路人馬，有多名立委涉入而被台北地檢署依《貪汙治罪條例》起訴。針對這場被譽為「台灣史上最大立委集體涉貪案」，台北地院日前重判涉案的徐永明，及立委蘇震清、廖國棟、陳超明。不過唯獨徐永明未收到賄款，仍被依《貪汙治罪條例》的期約收賄罪判刑7年4月，褫奪公權3年，可上訴。

有媒體報導，徐永明擔任立委期間涉錢向李恆隆「期約 」索取賄賂200萬，檢調監聽發現，徐永明在電話催賄款問「錢呢？」成了涉案關鍵證據，不過，徐永明應訊時強調，自己沒有收錢，遭「政治金光黨」設計，利用立委名號去賺錢。

對於判刑，徐永明12日在臉書說，有件事情他一直放在心上，他想是時候跟大家說了：那就是，他從來沒有講過「錢呢」這句話。

徐永明表示，過去兩年，「錢呢」一詞彷彿成為了整起案件的代名詞，各種「錢呢」嘲諷留言充斥了網路社群，相關哏圖對他以及時代力量進行毀滅式的攻擊，但其實，「錢呢」一詞，從頭到尾，都是媒體人虛構出來的，這個詞，最早出於2020年8月，媒體人黃創夏的一篇臉書發文。

徐永明也說，他想澄清的是，相關案內證卷並沒有對我的監聽譯文，而他也從來沒有說過這句話，「一句我沒說過的話，就這樣如幽靈般糾纏我兩年，而我沒做過的事，也以期約之名，錮之以刑」。在此理性呼籲各位網友，請勿再以訛傳訛。

時代力量台北市議員參選人劉仕傑13日早上代徐永明發布採訪通知，表示徐將於上午11時召開記者會說明SOGO案。