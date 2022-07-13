日本單日暴增至7萬例！南韓疫情反彈　8月中恐破20萬

▲日韓疫情皆出現明顯反彈。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

受到新冠病毒變異株肆虐影響，日韓疫情出現明顯反彈跡象。日本正式邁入第7波疫情，全國單日新增12日飆升至7.6萬。南韓的單日確診更創下2個月來的新高，突破4萬人。對此，南韓當局警告，8月中到9月下旬疫情將會邁入新高峰，單日新增可能超過20萬例。

根據《日本放送協會》報導，日本已經確定進入第7波疫情，12日新增7萬6011例確診，各地的單日新增病例數也紛紛突破新紀錄。此外，東京則是自3月以來首度超過1萬例。對於日本再度爆發的疫情，專家則將原因歸咎於變異株BA.5的蔓延與疫苗效果逐漸減弱，因此也呼籲民眾應該要盡速接種第4劑疫苗。

日本12日首度在神戶市發現新亞型變異株BA.2.75的本土確診病例。該名40多歲女性6月24日出現發燒症狀就醫，確診新冠肺炎，經基因定序後確定感染BA.2.75。該名患者並無海外旅遊史，也不曾和有海外旅遊史的人接觸，因此神戶市政府不排除BA.2.75已在當地社區傳播。

根據《路透社》報導，南韓12日新增4萬266例確診，相較前一天增加了8個百分比，也是自5月11日的4萬3908例以來的最高紀錄。總理韓惪洙更直言，南韓在8月中到9月下旬，每日確診人數可能會增加到20萬例。他同時緊急呼籲，符合資格的民眾應該盡快接種第4劑疫苗。

南韓在5月取消了大部分防疫措施，包含室外戴口罩等，雖然目前沒有恢復封鎖限制的計畫，但是如果疫情出現重大變化，並不排除重新實施防疫規定。

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