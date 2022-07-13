網傳上海兩機場航班全取消　機場管理集團：假消息　

▲大陸網友在微博上貼出上海機場航班全取消的截圖。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海近日傳出新冠變種病毒BA.5入侵，部分地區實施封控管理，昨（12）日在微博上還傳出浦東及虹橋機場班機全數取消，引起民眾憂慮，擔心疫情再度升溫。對此，上海機場集團今（13）日緊急出面澄清稱，網傳消息皆為不實的假消息，目前航班恢復情況的確還只有接近一半，但比6月恢復正常生產生活運行時已經恢復不少。

▼準備降落上海虹橋機場的東航客機。（圖／記者趙禕攝）

《第一財經》報導，從昨（12日）晚開始，網間就有傳言稱，上海7月13日的進出港航班全取消，今天（13日）一早，又有人貼出出行軟件（APP）上的航班取消截圖，稱上海航班大面積取消，而天氣並沒有異常。

對於網友瘋傳的資訊，上海機場集團稱全部取消為假消息，多家上海的航空公司也表示，13日的計劃執行航班量與昨日相差不大，不過相比4月上海開始封控前的每日航班量，上海目前的航班恢復情況的確還只有接近一半，比起6月上海開始恢復正常生產生活運行時已經恢復了不少。

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

根據航班管家APP數據顯示，截至2022年7月13日9時30分，上海浦東機場取消航班量（含提前取消）804班次，取消率為72.0%；上海虹橋機場航班取消量（含提前取消）480班次，取消率為63.7%。

據了解，上海自6月1日就恢復正常的生產生活運行，但在6月份，上海始發航班的恢復較為緩慢，多城市一度要求上海始發的航班不能載客落地，只能回程載客。不過，這個情況自7月1日起，隨著大陸國家衛健委要求立即糾正和整改對上海等發生過疫情地區的人員隨意隔離的情況，多個城市逐步解除對上海航班只能單程載客的限制，但仍有城市限制上海往返當地的航班數量，要求幾家航司輪流執行。