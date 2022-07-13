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安倍大規模公祭擬秋天舉行！自民黨籲為「任期最長首相」辦國葬

▲▼日本民眾聚集增上寺外，排隊為安倍晉三獻花 。（圖／路透）

▲日本民眾聚集增上寺外，排隊為安倍晉三獻花 。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三在參議院選舉助選演說中遭人刺殺身亡，家屬已於12日以非公開形式舉行家祭，僅開放至親好友入場。而日本當局與執政黨自民黨也表示，安倍晉三的大規模葬禮預計於秋天舉辦，屆時將開放各國弔唁團參加。此外，雖然目前外界認為，由於安倍是死於暗殺，再加上生前偉大功績，應該替他舉行國葬，不過目前家屬還未對此做出回應。

根據《時事通信社》報導，作為日本憲政史上在任時間最長的首相，安倍晉三的安倍經濟學以及優秀的外交能力，留下許多政治成果。而此次不幸遇害身亡，希望替安倍舉行「國葬」的聲音也越來越大。事實上，安倍晉三12日的家祭雖然沒有對外開放，但是仍然吸引大量民眾到增上寺獻花致意。

▲▼安倍靈車繞行首相官邸，岸田文雄率眾人合掌迎接。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍靈車繞行首相官邸，岸田文雄率眾人合掌迎接。（圖／達志影像／美聯社）

安倍的靈車在結束家祭後，從增上寺出發前往殯儀館，途中繞行曾經作為其政治舞台的永田町，從自民黨本部、首相官邸再到國會議事堂，而沿路都有大批民眾夾道送別，並合掌致意。

官房長官松野博一12日在記者會上表示，有鑑於安倍晉三是擁有偉大功績的前首相，為了表達敬意，將會討論是否為安倍舉辦國葬，但是目前還沒有任何定案，未來會根據遺屬的意願以及過去的案例進行討論。自民黨幹部則表示，希望在秋天舉行大規模的公祭，並開放外國弔唁團到場致意。

▲▼安倍昭惠。（圖／路透）

▲安倍昭惠眼眶含淚，手捧安倍晉三的牌位。（圖／路透）

雖然日本當局在戰後協助處理前首相葬禮的經驗不在少數，但至今只有舉辦過1次國葬，那就是吉田茂。而安倍晉三的外叔父佐藤榮作則是以「國民葬」形式舉辦。

對此，自民黨保守派人士則認為，安倍晉三的生前功績碩大，再加上是在助選時遭暗殺，死亡原因具「罕見性」，應該要為其舉辦國葬。如果安倍晉三真的舉辦國葬，那將會是自民黨戰後第2名逝世首相獲得國葬待遇。

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