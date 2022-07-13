新變異株BA.2.75現蹤11國！專家憂「突變超多」　可能更具傳染力

▲新冠病毒結構模型。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.2.75今年5月首次現蹤印度，此後當地病例急遽成長，如今已經擴散11國。此外，與上一代毒株BA.2相比，它也含有大量的額外突變數量，引發專家擔憂。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）7日將其指定為「監測中變異株」，意味著一些跡象表明，此病毒可能更具傳染力，或與更嚴重的疾病有關，但目前證據仍非常微弱，或者尚未展開評估。

《衛報》報導，BA.2.75又被暱稱為「半人馬座」（Centaurus），在印度的成長速度顯然比BA.5更快，在其他國家也正在取代BA.2的地位，如今英國、美國、澳洲、德國及加拿大都有通報病例。

世界衛生組織（WHO）也正在密切監測BA.2.75，儘管首席科學家斯瓦米斯坦納（Soumya Swaminathan）坦言，還沒有足夠樣本，能夠評估其嚴重程度。

▲BA.2.75今年5月首次現蹤印度，此後當地病例急遽成長。（圖／路透）



英國里德大學病毒學家格里芬（Dr Stephen Griffin）說，BA.2.75比前一代病毒出現更多突變，「可能意味著，與已經成功的病毒譜系相比，它有機會演化出更強大的優勢。」他認為，這也是另一個很好的例子，表明新冠病毒棘蛋白具有囊括變化的驚人能力，而棘蛋白正是病毒用以感染細胞的關鍵部位。

格里芬提到，之前許多人相信，Delta已是新冠病毒的演化巔峰，但Omicron出現後，病毒的變化性及抗體逃脫能力都大幅增加，「我們作為一個群體，不能遵照類似流感的計畫，想要跟上病毒的步伐」，除了疫苗以外，還需要制定更長期的計畫，對抗未知變異株，以避免確診及重複感染，例如改善室內空氣的通風、過濾或消毒，確實隔離等等。

▲Omicron出現後，病毒變化性及逃脫免疫的能力都更提升了。（圖／路透）



倫敦帝國學院病毒學家皮考克（Dr Tom Peacock）是第一批對Omicron提出擔憂的科學家之一，他說，「關鍵不在於突變確切上是什麼，而在於突變的數量及組合。很難預測多種突變同時出現的影響，而這賦予病毒某種『百搭』屬性，所有（突變）部分加起來，比每個部份各別影響更糟糕。」

皮考克認為，BA.2.75絕對有機會取代BA.5，即使沒有，人們接下來也要面對「變種病毒的變種病毒」。他也提到，即使BA.2.75在其他國家並未擴散，但至少會在印度構成問題，「它顯然在印度成長得很好，但印度沒有足夠多的BA.5，依然不太清楚它在這方面表現如何。」