以色列研究揭第4劑疫苗效力！　長者死亡率「狂降72%」

▲ 以色列去年12月率先推動第4劑接種。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列大型研究顯示，接種第4劑新冠疫苗使最脆弱的族群死亡率降低72%。這項研究針對已接種4劑及僅接種3劑的養老院長者進行分析，在去年冬天Omicron疫情爆發期間進行，已經同儕審查，發表於美國醫學會內科雜誌《JAMA Internal Medicine》。

《以色列時報》報導，以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）、本古里安大學（Ben Gurion University）及以國衛生部針對逾4萬名養老院長者進行研究，其中約2.4萬人已接種第4劑BNT，約1.9萬人已接種3劑但選擇不打第4劑，發現第4劑疫苗使死亡率降低72%，住院率降低60%以上，感染率則降低34％。

研究作者之一、特拉維夫大學流行病學家穆森（Khitam Muhsen）指出，最重要的是第4劑對集體居住設施中最脆弱的老年人具有保護作用，「可減少住院及死亡，救人一命。」

穆森說明，研究結果令人欣慰，因在推動接種第4劑以前，「我們都不知道是否有用，尤其是對疫苗更難對抗的Omicron」，因為Omicron較過去的變種病毒帶有更多突變。如今這項結果出爐，也證明以色列去年12月領先全球開打第4劑的政策是正確的。

穆森表示，「為高危險群施打第4劑的決定是個明智的選擇，挽救許多人的性命」，雖然免疫力會隨時間減弱，但第4劑確實增強中和抗體效力，「我強烈建議老年人接種第4劑。」

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