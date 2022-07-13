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統一教會5年至少「吸金10億」！　山上徹也母變賣土地也要捐

山上徹也移送。（圖／路透）

▲山上徹也被移送檢方偵辦。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，12日以非公開形式舉行家祭，生前近親友人與自民黨內部高層皆到場，副總統賴清德也罕見以「私人行程」名義出席悼念。而射殺安倍的槍手山上徹也則聲稱，是因為對特定宗教團體「統一教會（現改名世界和平統一家庭聯合會）有怨念，該教會因為長年要求信徒大量捐款，因此也引發許多爭議，近日更被爆在短短5年內就吸金超過50億日幣（約新台幣10億元）。

根據《朝日新聞》報導，日本宗教詐騙防範律師協會「全國靈感商法對策律師聯絡會」是一個由上百名律師共同組成的網路組織，專門向遭受統一教會洗腦捐款的被害信徒提供救助服務。全國靈感商法對策律師聯絡會12日召開記者會表示，「雖然嫌犯的行為是絕對不被允許的暴力，但希望大家一同關注統一教會的問題性。」

統一教會源自南韓，現已更名為「世界和平統一家庭聯合會」，數個國家都有分部。然而統一教會也因為強迫信徒捐款、內定配偶等規定引發爭議。全國靈感商法對策律師聯絡會在聲明中指出，「山上徹也的家庭因為母親篤信統一教會導致破產、家庭分裂，生活陷入困境，但他們並非個案，我們見過更多的受害前信徒。」

全國靈感商法對策律師聯絡會呼籲，社會應該對這個問題做出對策與改善，避免更多人受害。據悉，世界和平統一家庭聯合會不但會逼迫信徒購買高額商品，還會要求大量捐款。光是到2021年為止的35年內，律師與消費生活中心所接到與統一教會有關的委託諮詢就超過3萬件，被害金額高達1237億日幣（約新台幣269億元）。另外，光是在2017年至2021年的5年內，統一教會就至少吸金超過54億日幣（約新台幣11億元）。

據了解，山上徹也的母親家境優渥，曾經持有多塊土地，甚至繼承娘家的建築公司，並擔任社長，但因為篤信統一教，因此變賣不動產，最後更導致山上一家破產，家道中落。

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