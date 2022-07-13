別再改了！　南警強力取締微型電動二輪車及改裝噪音車

▲台南市警六分局12日晚上會同交通警察大隊、台南監理站及環保局，在省道台1線大同路、生產路口實施聯合稽查路檢，短短3小時共攔查83輛機車，開罰67件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局12日晚上會同交通警察大隊、台南監理站及環保局，在省道台1線大同路、生產路口實施「監警環聯合稽查路檢」，短短3小時共攔查83輛機車，開罰67件。

警、監、環人員針對微型電動二輪車（電動自行車）有無審驗合格及違法改裝、汽機車改裝車燈（LED、HID）、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，主動攔查檢驗，3小時共攔查83輛機車，開罰67件，包括違反道路交通管理處罰條例第12條第1項拼裝車未領有牌照行駛2件並依法沒入、違反第72條擅自變更原有裝置規格6件、違反第16條、第18條改裝車輛57件及第21、22條無適格駕照2件；另外，環保局當場進行檢測11輛，不合格3輛、需召回檢驗1輛；警方展現執法強度，期改善噪音、改裝車輛違規擾民情形。

立法院日前三讀通過修正道路交通管理處罰條例部分條文，明定微型電動二輪車（電動自行車）應經審驗合格、懸掛牌照，並投保強制汽車責任險。行政院並宣布，2022年11月1日起微型電動二輪車須掛牌才可上路。新法修正施行前，已經檢測及形式審驗合格、粘貼審驗合格標章的電動二輪車，應在新法施行後2年內依規定領用、懸掛牌照，逾期未領用牌照將依法處罰。

市警六分局長許敏能表示，目前微型電動二輪車（電動自行車）跟汽機車或行人發生事故的話，是沒辦法受到強制險的理賠，且電動自行車規定時速最高25公里，但很多人會私自改裝電池及馬達，讓速度遠超過法定速限，卻無懸掛車牌納管，值此過渡時期，警方將持續利用各項勤務加強稽查及宣導，並提醒駕駛人能知法守法、安全駕駛，呼籲民眾切勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛及欲購買電動自行車時，務必選購型式審驗合格車輛，勿貪圖便宜，購入來路不明的拼裝車。