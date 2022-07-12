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家齊女中7美女「跟你說」　南警青春宣導舞力四射

▲青春專案拼創意，台南市警二分局設計一系列「青少年親自來跟你說」的戲劇影片，要你好看。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲青春專案拼創意，台南市警二分局設計一系列「青少年親自來跟你說」的戲劇影片，要你好看。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假期間為期2個月的「暑期保護青少年青春專案」也如火如荼展開，台南市警二分局為了深植每位青少年朋友的正確觀念，今年也摒棄以往傳統教條式宣導方式，設計一系列「青少年親自來跟你說」的戲劇影片。

▲青春專案拼創意，台南市警二分局設計一系列「青少年親自來跟你說」的戲劇影片，要你好看。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首波的「防詐」及「防毒」宣導影片，即力邀轄內「國立家齊高中」剛升高三的舞蹈班7位熱情同學參與，一同巧思影片內容製作及熱舞動作編撰。雖然連續3天的拍攝日大家都頂著高達34度高溫的大太陽，不過同學們都不嫌辛苦且反覆要求重拍，完美敬業呈現此次宣導影片，且甫拍攝完畢又急匆匆的趕往高雄參演，充分展現青少年的無限熱情及衝勁。

▲青春專案拼創意，台南市警二分局設計一系列「青少年親自來跟你說」的戲劇影片，要你好看。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中表演「怪叔叔」的偵查佐吳冠賢，更是犧牲優質帥哥形象來擔綱演出，也因其承辦及熟稔預防犯罪宣導各項業務，這次擔任惟一的男主角也將影片之壞叔叔詮釋栩栩如生，讓每位刑警大人都想將立即逮捕送辦。也讓影片中如何避免陌生人之搭訕及不法誘惑完美來呈現，讓參與的同學們直說：「原來這就是壞人」。

▲青春專案拼創意，台南市警二分局設計一系列「青少年親自來跟你說」的戲劇影片，要你好看。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局表示，今年青春專案五大主軸分別為「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所等偏差行為」。警方除將鋪天蓋地的廣為宣導外，並將採取運用各項勤務作為，全面加強防制掃蕩工作，就是要讓每一位青少年在安全環境中歡渡快樂暑假。

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