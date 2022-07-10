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用公務系統偷查「棒球隊女孩」資料　台南警遭記2過！所長申誡

▲▼台南市警四分局有員警用公務系統，偷查棒球隊女孩的照片，被記了2次過。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警四分局有員警用公務系統，偷查棒球隊女孩的照片，被記了2次過。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

今(10)日有網友上臉書社團爆料，指控台南有員警公器私用，以公務系統偷查「棒球隊女孩」的資料，台南市警四分局接獲消息後，主動進行稽查，已將該名員警揪出並懲處記過2次，所長也因監督不周受申誡處分，警方強調，員警犯錯絕對不會偏袒。

有網友上臉書社團「靠北police」匿名發文說：「聽說台南安平有員警用公務系統偷查棒球隊女孩的照片資料好幾十筆，怎麼都沒懲處消息啊，聽說一樣正常的在上班，是不是壓下來了，有背景嗎？真厲害欸」，引發爭議。

台南市警四分局對此回應，台南市警察局已建立電腦查詢系統稽核機制，發現四分局派出所員警6月下旬有異常查詢情形，經交四分局清查，原來是華平派出所員警出於好奇，非因公務需要，卻在上班時間查詢民眾個資，不過尚無洩密情事。

四分局強調，此案在主動稽核清查後發現，這名員警因個人好奇心驅使，查詢了民眾個資數十筆，四分局針對非因公查詢民眾個資部分，皆有不定期宣導並實施稽核，目前已對該員加重記過2次懲處在案，所長監督不周的部分則受申誡處分，並已函報警察局核備，並無偏袒壓下不處理情事。

▲▼台南市警四分局有員警用公務系統，偷查棒球隊女孩的照片，被記了2次過。（圖／記者林悅翻攝）

▲有網友上臉書爆料，台南有員警非因公擅自查詢民眾資料。（圖／翻攝自臉書「靠北police」）

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