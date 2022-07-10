南警連2日威力掃蕩　竊盜毒品犯都落網

▲台南市第二分局，連續兩日夜間10時起自行規劃青春專案擴大臨檢勤務，查獲毒品、竊盜、酒駕，成果良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二分局於暑假期間，針對青少年易前往逗留之處所，持續規劃臨檢掃蕩及強力路檢勤務，8、9連續兩日夜間10時起自行規劃青春專案擴大臨檢勤務，針對轄區10處場所實施臨檢掃蕩，另選定2處聯外道路採口袋型強力路檢。

兩日計查獲通緝犯3名及持有毒品犯罪7件9人、取締查獲酒後駕車依公共危險罪送辦14件、勸導青少年深夜逗留在外返家1件，並就噪音改裝車違規舉發5件、通報環保局、監理站召回檢驗7輛，展現維護治安及交通之良好成效。

在威力臨檢當中，警方9日凌晨0時許在西門路「賴著不走」網際網路店，發現許姓竊嫌（43歲、仁德區人、有竊盜、侵占素行），一見到警方入內即將將外套之帽T戴上，並假裝於桌上睡覺休息。其怪異舉動難逃警方法眼，經警趨前檢查還意圖謊報他人身分，但為海安所副所長高德陵一眼認出直呼其名。原來許嫌業於7月初因涉嫌竊盜案，為台南地方檢察署發布通緝在逃，且其尚涉嫌6月份在二分局博愛所轄內青年路及南門路等2家飲食店，均以購買便當及炭烤地瓜趁店員分心之際，以徒手竊取商家櫃檯上所擺放之愛心零錢捐款箱，並得手2000元，早被該分局於「跨所偵防犯罪群組」通報在案，其特徵也為高副所長記在腦海，故一眼認出其真實身分，當場為員警逮捕依竊盜罪嫌帶回調查，另竊盜通緝部分解送地檢署歸案。員警私下笑稱，許嫌「賴著不走，只好警方將你帶走」。

路檢勤務，警方也分別就轄區重要聯外道路，分別兩日在民生路及永華路採口袋型之強勢路檢，讓犯罪者之車輛無法閃躲規避路檢。南門所副所長邱漢文率員於8日23時晚上8時許在民生路段路檢時，發現26歲李姓駕駛（安平人，有毒品素行）駕車經過路檢點，不料四個路口都有警力部署，竟轉彎後裹足猶豫而停在路旁，經警上前盤檢時神情慌張，且車內散發出毒品臭味，在警方詳細檢查後在車輛之中央扶手處發現1包愷他命毒品包（0.33公克），李嫌經員警帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案也為警方依毒品防制條例調查送辦。

二分局表示，針對青少年暑假重點期間，為保護每位青少年正向發展，警方將密集針對易衍生毒品、賭博及深夜流連逗留等營業場所實施臨檢；並積極來防制其有不當危險駕車或無照駕駛等危險行為。呼籲青少年朋友們可多報名參加各政府機關舉辦之休閒活動，避開危險甚至違法違序之活動及場域，快樂地揮灑享受青春暑假。