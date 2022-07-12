騎士逆向10公尺遭取締！反控警察「跨區執法」　公審文逆風被罵翻

▲騎士逆向穿越槽化線遭取締，結果警員反被質疑「跨區執法」。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭縣一名林姓男子9日騎車逆向行駛、未扣安全帽遭取締。事後，疑似林男親友發文，質疑員警「跨區執法」，破壞人民保姆形象、同仁間和諧氣氛，有濫開罰單拚績效的嫌疑，呼籲督察單位調查「以昭公信」。怎料文章一出大逆風，網友發現原PO疑似是林男的親友，更一面倒砲轟「還假裝是路人？」

原PO在臉書社團「爆料公社」發文質疑，羅東警分局成功派出所一名陳姓警員「越區」到五結分駐所轄區開單，雖然法令上站得住腳，但已破壞警察同仁間的和諧氣氛。他在文中表示，當時一位「林姓民眾」從自家騎樓騎車穿越道路中央槽化線，行車距離不到10公尺，馬上被開單。

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原PO在文中指出，「當事人」解釋只是騎車穿過槽化線，與逆向行車無關，但仍被陳姓警員開單，「引起旁觀民眾不服，認為警察有濫開罰單爭取績效之嫌」、「成功派出所員警跑到五結分駐所轄區取締交通違規，讓民眾覺得不可思議...取締並沒有違反規定，但先決條件是執行巡邏勤務，督察單位應查明以昭公信」。

▲原PO質疑，警察拚績效濫開罰單。（圖／爆料公社）

儘管原PO以第三者角度發文，但仍被網友質疑「你就是林姓違規民眾啦！還在那邊假裝路人」、「自己違規，自己爆料，自己採訪，然後自己獨家新聞？」、「親友團護航失敗」、「同分局內的派出所轄區內都可以跨區開罰好嗎？」

許多網友都認為「跨區執法」根本不是重點，「你違法，跨縣都沒問題！」、「不要違規就好了還在那邊543」、「很多違規的人懂很多法律，但就是不會交通規則」、「如果你不違規，警察有辦法開你單嗎」、「平常慣性違規很少被抓到，態度才這麼囂張」、「跨區執法是行政問題，違規是既定事實」。

還有人揶揄，「旁觀民眾在哪？那隻黑狗嗎？」、「到公海了！可以違規了」、「所以在北部犯法，躲南部就可以不用被抓？」、「只要不是跨越陰陽界都合法」掀起熱議。

▼原文。（圖／爆料公社）