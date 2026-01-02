天氣急凍「早起慢慢來」　醫曝出現2情況要小心

▲這幾天天氣很冷。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央氣象署今（2日）上午10時56分針對18縣市發布低溫特報，因強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣溫有可能降到10度以下。對此，胸腔科醫師蘇一峰就發文提醒，早上起床最好慢慢來，另外，如果胸悶、喘不過氣，要小心心肺疾病；若頭暈、頭痛，也要注意血壓和腦循環。

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北部高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度。入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。

醫師提醒 天氣冷「早起慢慢來」

蘇一峰一早就在臉書粉專上發文，提到現在天氣冷，如果可以的話，最好早起慢慢來，因為身體遇冷收縮，氣管收縮就可能氣喘加重、肺阻塞發作；心血管收縮也容易導致高血壓、心肌梗塞；腦血管收縮則可能發生中風或腦溢血的狀況。

蘇一峰也提醒，如果遇冷胸悶、喘不過氣，要小心心肺疾病，至於頭暈、頭痛，則要特別留意血壓和腦循環。

天氣冷怎麼穿？服飾業者曝洋蔥式穿法

此外，這幾天天氣冷，日系平價服飾業者Uniqlo分享「洋蔥式穿法」3大原則，分別為內排汗、外防風、中保暖，這樣一來，進到溫暖的室內便不會流汗，走到戶外也不會冷到發抖。