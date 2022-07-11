又見選前槍殺！巴西政客慶生開趴　波索納洛支持者闖入射死他

▲巴西勞工黨成員阿魯達9日遭槍殺。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西10月將舉行總統大選。只不過就在9日，在野黨勞工黨成員阿魯達（Marcelo Arruda）正在慶生時，一名監獄警衛先是闖入會場大喊支持總統波索納洛，接著舉槍射向阿魯達。依據政黨聲明，阿魯達開槍還擊，擊斃對方，但仍魂斷槍下。

路透等外媒報導，事發於巴拉那州伊瓜蘇市（Foz de Iguacu），依據目擊者與相關報告內容，阿魯達當時正參加慶生派對，但聯邦監獄警衛瓜拉霍（Jorge Jose da Rocha Guaranho）不請自來，持槍闖入會場，一邊辱罵在場的人，一邊大聲吼叫，把現任總統波索納洛形容成傳奇人物（legend），隨後離開現場。

只不過大約15至20分鐘後，瓜拉霍重返現場並把槍口瞄準阿魯達，阿魯達見狀立刻命令對方停下動作。依據勞工黨、警方以及監視器畫面，兩人交火，把對方擊斃。

▲阿魯達儘管開口命令對方停下動作，但仍無法阻止悲劇發生。（圖／路透）

文中提到，這起暴力事件恐怕是10月總統大選來臨前的不祥預兆，顯示出巴西兩大主要政黨之間的政治極化日益加劇。

前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）是勞工黨的總統候選人，現階段民調領先力拼連任的總統波索納洛。波索納洛向來抨擊魯拉陣營，先前更暗示可能不會接受選舉失敗，理由是部分毫無根據的選舉舞弊及電子投票系統存在問題等說法。